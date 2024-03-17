Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Deprem sonrası bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan alt yapıyı tamir ediyoruz." dedi.
Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda geçen yıl şehit olan Şehit Emre Taşkın'ın Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
Daha sonra Battalgazi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak hizmete açılan Malatya City alışveriş merkezini ziyaret eden Yılmaz, buradaki konuşmasında, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Deprem sonrası bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan alt yapıyı tamir ediyoruz. Eğitim, sağlık gibi sosyal donatıları yapıyoruz. Bir taraftan da buradaki ticari hayatı canlandırmak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Buradaki tesis de inşallah kentin ticaretinde, alışverişinde önemli hizmetler yapacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çok sayıda Malatyalı kardeşimiz buradan evine ekmek götürür. Malatya'mız her geçen gün daha iyiye gidiyor, bir süre sonra eskisinden daha iyi daha canlı bir şekilde yoluna devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun."
Ziyarete, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca, Bülent Tüfenkci ve ilgililer katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da Deprem Sonrası Yapılan Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
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