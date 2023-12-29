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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı makamında kabul etti. Görüşmede, deprem bölgesi Malatya'daki projeler ve yatırımlar ele alındı. Ayrıca, kabulde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütüne karşı kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak\'ı kabul etti
29.12.2023 - 16:08,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı makamında kabul etti. Görüşmede, deprem bölgesi Malatya'daki projeler ve yatırımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı makamında kabul etti. Görüşmede, deprem bölgesi Malatya'daki projeler ve yatırımları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan aralarında Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın da bulunduğu kahraman askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı Mehmetçiklere de acil şifalar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölücü terör örgütünün ve hain saldırılarının üzerine büyük bir kararlılıkla gitme iradesini ve hassasiyetini bir kez daha büyük bir netlikle vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ı kabul etti - Son Dakika
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