Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ndeki kabulde konuşan Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan artışa işaret ederek, ortak tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Moritanya ile iş birliğinin daha da artacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev'i kabul etti - Son Dakika

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