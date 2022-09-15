Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta esnafı ziyaret etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas'ta esnafı ziyaret etti.

Oktay, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte Atatürk Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Çay ocağında açıklamalarda bulunan Oktay, uzun zamandan beri Sivas'a gelip vatandaşlarla hasbihal etmeyi arzuladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, "Sivas ile ilgili milletvekillerimiz, belediye başkanımız, valimiz, il başkanımız ve tüm arkadaşlar gerçekten çok yoğun çalışıyorlar. Sivas'ta birlik, beraberlik, dayanışma muhteşem, bunun da bereketi geliyor ve Sivas'a hizmet olarak yansıyor." dedi.

Oktay, Sivas için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, Samsun-Sivas tren hattıyla ilgili de yapılabilecek ne varsa yapacaklarını vurguladı.

Sivas'ın ulaşımda hem kara yolları hem demir yolları hem de hava yolları anlamında ana merkezlerden biri olduğuna dikkati çeken Oktay, "Hatta kısmet olursa özellikle lojistik taşımada sanayi boyutunda ana merkezlerden, kavşak noktalarından birisine dönüşecek, dönüşmeye de başladı zaten. Bu, Sivas'a iş ve ekmek olarak da dönecek." diye konuştu.

Kentte yeni bir organize sanayi bölgesinin hazır olduğunu dile getiren Oktay, "Yatırımlar başlamış durumda ve bu da 40 bin kişilik ilave istihdam olarak Sivas'ımıza dönecek yani bunun anlamı şu: 40 bin gencimize ve çalışmak isteyen, çalışma yaşında olan insanımıza memleketinde çalışma imkanı sunacak. Dolayısıyla biz bunu özellikle teşvik etmek istiyoruz. Hem ilimizin kalkınmasına katkı vermiş oluruz hem de gençlerimiz kendi ilinde çalışmış olur." ifadelerini kullandı.

Oktay, 65 yaşını geçen hiçbir vatandaşın ele ayağa düşmemesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani hiçbir şekilde başkasından yardım beklememeli. Devlet bu anlamda üzerine düşeni sosyal yardım olarak vermeli. Dolayısıyla bizim yaptığımız bu. Kadın erkek ayrımı yapmadan her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz ve bunu sizin dile getiriyor olmanız bu anlamda güzel bir şey. Sadece o da değil, sağlık hizmetleri anlamında, hele hele engelliler anlamında eğer bir sıkıntı varsa sizin hastaneye değil, doktorun sizin ayağınıza geliyor olması, hele hele yatalak hastalarımız için... Biz de hangi imkanlar varsa bunu yansıtıyoruz.

Bizim amacımız evlatlarımızın, vatandaşlarımızın yanında olmak. Sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiriyoruz."