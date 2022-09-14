Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Maliye Bakanı Muhammed'i kabul etti

Türkiye'nin tarım alanında bilgi ve teknoloji aktarımı sağlaması adına, Tarım ve Orman Bakanlığınca Sudan'da gerçekleştirilmesi planlanan ortak tarımsal çalışmalar üzerinde de duruldu.

Toplantıda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) Sudan'da yürütülen çalışmalar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( TPAO ) aracılığıyla ortak petrol kuyularının çalıştırılması konusu ile iki ülke arasındaki ticaret ve özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla merkez bankaları arasında kolaylaştırıcı iş birliği oluşturulması konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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