Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Maliye Bakanı Muhammed'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Maliye Bakanı Muhammed'i kabul etti

14.09.2022 17:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Maliye Bakanı Muhammed'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Maliye Bakanı Cibril İbrahim Muhammed ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Maliye Bakanı Cibril İbrahim Muhammed ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantıda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) Sudan'da yürütülen çalışmalar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla ortak petrol kuyularının çalıştırılması konusu ile iki ülke arasındaki ticaret ve özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla merkez bankaları arasında kolaylaştırıcı iş birliği oluşturulması konuları değerlendirildi.

Türkiye'nin tarım alanında bilgi ve teknoloji aktarımı sağlaması adına, Tarım ve Orman Bakanlığınca Sudan'da gerçekleştirilmesi planlanan ortak tarımsal çalışmalar üzerinde de duruldu.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Maliye Bakanı Muhammed'i kabul etti - Son Dakika

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