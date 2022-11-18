Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısından Davutoğlu'nun "Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı" sözlerine sert tepki - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısından Davutoğlu'nun "Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı" sözlerine sert tepki

18.11.2022 15:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakanlık yaptığı dönemde kendisinin de kullandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla uyuşturucu taşındığını belirten Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi. Oktay, "Allah'tan kork. Sen yıllarca bu teşkilatın bir üyesi olmuşsun, Cumhurbaşkanının yanında olmuşsun, bu ülkenin Başbakanlığını, Dışişleri Bakanlığı yapmışsın bu ülkenin. Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin?" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile Topyekun Mücadele Programı'nı açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, dün katıldığı bir etkinlikte iktidara yönelik sert suçlamalar yöneltti. Başbakanlık yaptığı dönemde kendisinin de kullandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla uyuşturucu taşındığını ifade eden Davutoğlu, "Eğer bu uçak bu şekilde yakalandıktan sonra İçişleri Bakanı hala o koltukta oturuyorsa ve Cumhurbaşkanının sesi çıkmıyorsa kimse milli haysiyetten bahsedemez" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN YARDIMCISINDAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun sözlerine yanıt ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen önceki dönem teşkilat mensupları ile buluşma programına katılan Oktay, "Dün birisi bir açıklama yapıyor, 6'lı masadan bir tanesi. Önceden de Kılıçdaroğlu yaptı. Türkiye'nin gelişmesini ve cari açığını uyuşturucuyla karşılayabildiğini iddia edecek kadar akıldan yoksun bir muhalefet liderinden bahsediyorsunuz. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için çırpınıyor. Kimse de inanmıyor, kendi teşkilatı da inanmıyor. Böyle bir zihniyet olur mu? Nasıl böyle bir şey düşünebilir, söyleyebilirsin. Hiç mi akıl yok?

"NASIL BU KADAR SİYASİ İHTİRASA SAHİP OLABİLİRSİN"

Dün bir tanesi de ona yanaşmaya çalışıyor, yine akıldan yoksun. Sadece siyasi ihtirastan kaynaklanan bir zorlama bu, başka bir şey değil bu. Davutoğlu'ndan bahsediyorum, Allah'tan kork. Sen yıllarca bu teşkilatın bir üyesi olmuşsun, Cumhurbaşkanının yanında olmuşsun, bu ülkenin Başbakanlığını, Dışişleri Bakanlığı yapmışsın bu ülkenin. Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin? Bunlar Türkiye'ye gelecekte yön çizecek, öyle mi? Kendi içlerinde birbirlerinin ayaklarına çelme takmaya çalıştıkları bir yapıdan Türkiye'ye hayır gelmez. Bunu Türk Milleti çok net bir şekilde görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısından Davutoğlu'nun 'Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı' sözlerine sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısından Davutoğlu'nun "Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı" sözlerine sert tepki - Son Dakika
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