Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

31.05.2022 12:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirilecek.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ikilinin, ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

Geçen hafta KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde güvenoyu alan Üstel, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin yeni Başbakanı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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