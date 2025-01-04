Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025'te Yüzde 4 Büyüme Hedefliyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025'te Yüzde 4 Büyüme Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025\'te Yüzde 4 Büyüme Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'da iş insanlarıyla bir araya gelerek 2025 yılı için yüzde 4 büyüme hedefi belirlediklerini açıkladı. Ekonomi alanındaki büyüme hedefleri ve enflasyonla mücadele konularında bilgiler verdi.

04.01.2025 20:04  Güncelleme: 20:06
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'2025'TE YÜZDE 4 BÜYÜME HEDEFİMİZ VAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'daki programı kapsamında bir otelde düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, 2025 yılındaki büyüme hedeflerinin yüzde 4 olduğunu belirtti. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada işte 2002 yılında 238 milyar dolar olan toplam milli gelirimiz, geçen yıl 1 trilyon 130 milyar dolar oldu. Bu yılın rakamları henüz son çeyrek çıkmadığı için kesin değil, ama tahminimiz 1.3 trilyon doların üstünde bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olacağız. Kişi başına gelirimiz de 3 bin 608 dolardan, geçen yıl itibariyle 13 bin 243 dolara yükseldi. Bu yıl itibariyle yine 15 bin 500 doları aşan bir kişi başına geliri sağlayacağımızı düşünüyoruz

Bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 3.2 büyüme kaydettik. Üçüncü çeyreğin yıllıklandırırsak yüzde 3.6 bir büyüme, bir yıl geriye doğru gidersek ve yıl sonu itibariyle de orta vadeli programımızda 3.5 gibi bir hedefimiz var. Buna yakın seviyelerde bu yılı tamamlamayı öngörüyoruz. Geçen yılı daha doğrusu. 2025"te ise yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Yine dengeli, nitelikli bir büyüme. Ondan sonraki yıllar 4.5, 5 beş gibi giderek artan oranlarda bir büyümeyi hedefliyoruz. "

'ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Burada şunun da altını çizmek isterim. Enflasyonu düşürdüğünüz, fiyat istikrarını sağladığınız bir ortamda sürdürülebilir istikrarlı büyümenin de zeminini oluşturuyorsunuz. Kısa vadede büyümeyle istikrar arasında bazı sıkıntılar olabilir. Kısa vadeli olarak, ama orta vadeli baktığınız zaman aslında fiyat istikrarının sağlandığı ortam büyüme içinde, yatırım ortamı içinde çok kıymetli. Çünkü öngörülebilirliği getiriyor. Yatırım ortamını iyileştiriyor ve güveni pekiştiriyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelemiz aynı zamanda sürdürülebilir büyüme açısından da çok kıymetli diye ifade etmek isterim. 2027 yılına uzanan bir orta vadeli programımız var. 2027 yılına geldiğimizde beklentimiz milli gelirimizin 1.8 trilyon doları ulaşması, kişi başına gelirimizin de 20 bin doları aşması. Bu şekilde gelen hedeflerimizden bahsedebilirim. Şu anda en öncelikli konumuz enflasyon. Enflasyonla mücadele, bu noktada da programımızın başarılı sonuçlar ürettiğini, meyvelerini vermeye başladığını ifade edebilirim. Başından itibaren üç dönemden oluşacak demiştik. Enflasyonla mücadelemiz, bir geçiş dönemi, sonra dezenflasyon dönemi, ardından kalıcı fiyat istikrarı dönemi. Geçiş dönemini 2024'ün Haziran ayı itibariyle geçiş sürecini tamamladık. Haziran ayından itibaren dezenflasyon dönemine girdik. Haziran'dan yıl sonuna kadar 31 puan aşan oranda enflasyonda bir düşüş gerçekleşti. Yıl sonunda biliyorsunuz Aralık ayı enflasyonumuz yüzde 1 civarında çıktı. Yıllık enflasyonu da 44,4 civarında bir oranda tamamlamış olduk. Bir önceki yılın yıl sonu enflasyonuna göre 20 puan düşüş var. Dezenflasyonun başladığı haziran ayından bakarsanız 31 puan düşüş söz konusu. Dolayısıyla enflasyonla mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele 2025 yılında da sürecek ve güçlü bir şekilde dezenflasyon politikamızı devam ettireceğiz." dedi.

Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Aksaray, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025'te Yüzde 4 Büyüme Hedefliyoruz - Son Dakika

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