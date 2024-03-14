Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de Vatandaşlara Hitap Etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de Vatandaşlara Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl\'de Vatandaşlara Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, cumhuriyetin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü haline getirdiklerini ve enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

14.03.2024 19:49  Güncelleme: 20:12
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Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın bir sembolü haline getirdik. Bir yandan yaşadığımız deprem afetinin yaralarını sarıyoruz, diğer yandan ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Bingöl'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genç ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Enflasyonla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın bir sembolü haline getirdik. Bir yandan yaşadığımız deprem afetinin yaralarını sarıyoruz, diğer yandan ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Hayat pahalılığı mücadelemizi yaparken geniş kesimleri olabildiğince koruyan, gözeten bir yaklaşımla politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Diğer yandan da 81 ilde yatırımlarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Halkımızın güveni için huzuru için çalışıyoruz. Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne kalkınma ne de refah oluyor. Güvenlik her şeyin temeli. Bugün de çok şükür bölgemizde, Genç ilçemizde, Bingöl'ümüzde, Doğuda, Güneydoğu'da huzur ortamı içinde Ramazan'ı yaşıyoruz. Bu anlamda da hakikaten kendimizi çok daha şanslı görüyoruz. Maalesef uzun yıllar bu bölge, terörden çok çekti. Terör nedeniyle ekonomik gelişmesini yeterince yapamadı, en büyük zararı da bu bölgede yaşayan insanlar gördüler. Fakat şimdi de huzur ve güven ortamının en büyük faydasını bu bölgede yaşayan insanlarımız görüyorlar. Biz de başından beri cumhurbaşkanımızın koyduğu bir zihniyet var, o çerçevede hareket ediyoruz. Batıda ne varsa doğuda da o olmalı. Kuzeyde ne varsa güneyde de olmalı diyoruz. Bütün bölgelerimize belli standartta bir hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Genç ilçesinde düzenlenen etkinliğe AK Parti Bingöl milletvekilleri, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Belediye Başkanı Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de Vatandaşlara Hitap Etti - Son Dakika

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