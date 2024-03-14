Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl\'de Vatandaşlara Hitap Etti

Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın bir sembolü haline getirdik. Bir yandan yaşadığımız deprem afetinin yaralarını sarıyoruz, diğer yandan ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.
Bingöl'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genç ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Enflasyonla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın bir sembolü haline getirdik. Bir yandan yaşadığımız deprem afetinin yaralarını sarıyoruz, diğer yandan ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Hayat pahalılığı mücadelemizi yaparken geniş kesimleri olabildiğince koruyan, gözeten bir yaklaşımla politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Diğer yandan da 81 ilde yatırımlarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Halkımızın güveni için huzuru için çalışıyoruz. Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne kalkınma ne de refah oluyor. Güvenlik her şeyin temeli. Bugün de çok şükür bölgemizde, Genç ilçemizde, Bingöl'ümüzde, Doğuda, Güneydoğu'da huzur ortamı içinde Ramazan'ı yaşıyoruz. Bu anlamda da hakikaten kendimizi çok daha şanslı görüyoruz. Maalesef uzun yıllar bu bölge, terörden çok çekti. Terör nedeniyle ekonomik gelişmesini yeterince yapamadı, en büyük zararı da bu bölgede yaşayan insanlar gördüler. Fakat şimdi de huzur ve güven ortamının en büyük faydasını bu bölgede yaşayan insanlarımız görüyorlar. Biz de başından beri cumhurbaşkanımızın koyduğu bir zihniyet var, o çerçevede hareket ediyoruz. Batıda ne varsa doğuda da o olmalı. Kuzeyde ne varsa güneyde de olmalı diyoruz. Bütün bölgelerimize belli standartta bir hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Genç ilçesinde düzenlenen etkinliğe AK Parti Bingöl milletvekilleri, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Belediye Başkanı Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta güvenlik toplantısına katılmak üzere bulunduğu sırada Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'ı ziyaret ederek Zengezur Koridoru projesinin önemini vurguladı. Uraloğlu, projenin Iğdır'a ayrı bir değer katacağını belirtti ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Zafer Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Tatar, sosyal medya hesabında 2 kişiyle küfürlerle tartıştı. Tatar, küfürlerle karşılaşınca sert sözlerle yanıt verdi ve adresini, telefon numarasını paylaştı.
Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için çalıştıklarını ve Gabar'da petrol üretimini artıracaklarını belirtti. Ayrıca, tarımsal sulama ve doğal gaz kullanımı konularında da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapmadığı ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok, esnaf ve sanatkarları tebrik ederek, sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti ve çözüm önerilerini paylaştı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok için oy isteyerek, Ankara'da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini ifade etti. İftar programına birçok siyasi isim de katıldı.
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