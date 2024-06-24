Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir temasları çerçevesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bir araya geldi.

24.06.2024 16:17
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir temasları çerçevesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede, Cezayir ile enerji alanı başta olmak üzere mevcut iş birliği ve potansiyel iş birliği imkanlarımızı değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tebbun arasında daha önce belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefe ulaşabilmek için ticari ilişkilerin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması konularının da kapsamlı bir şekilde ele alındığı görüşmede ikili ve bölgesel meseleler de ele alındı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına karşı Cezayir'in konumunu takdir ediyoruz. Filistin konusunda Cezayir ile her platformda dayanışmamızı sürdürecek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Tebbun ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, dost ve kardeş ülke Cezayir ile her platformda birlikteliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Tebbun ikili görüşmenin ardından heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun bir araya geldi - Son Dakika

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