Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Kalın ve Özel'in görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, toplantıya iki isim dışında kimse alınmadı. İkilinin görüşmesi öncesi bir kadının Özel'in yanından geçerek odaya girdiği ve kapının arkasına geçerek içeri girmek isteyenlere engel olduğu görüldü.
Özel ve Kalın önce baş başa görüştü, ardından Kalın, CHP heyetine sunum yaptı. Kalın'ın CHP mesaisi, 1 saat 45 dakika ile siyasi parti ziyaretleri arasındaki en uzun görüşme oldu.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesinde ilginç anlar: Sadece iki isim odaya alındı - Son Dakika
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