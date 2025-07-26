Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu - Son Dakika
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Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
26.07.2025 07:50
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 26 kişinin yakalandığını, 21'inin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca 16,2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürütülen geniş çaplı operasyonlar kapsamında önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Yerlikaya, Ü.E. liderliğindeki suç örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen baskınlarda 26 kişinin yakalandığını, bunlardan 21'inin tutuklandığını açıkladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayanarak şüphelilere ait 16,2 milyon dolar değerinde iki otel, taşınır mallar ve nakit dövize el konulduğu belirtildi.

CİNAYET VE SİLAHLI SALDIRI SUÇLAMALARI

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin birçok iş yerine silahlı saldırı düzenlediği, İstanbul'da bir cinayet olayına karıştığı ve bazı iş yerlerini zorla ele geçirdiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyonların 24 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlendiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER VE SUÇLAMALAR

Operasyonlarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Kasten Öldürme", "Silahla Tehdit", "Silahla Kasten Yaralama", "Nitelikli Yağma" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

YERLİKAYA'DAN "KARARLILIK" MESAJI

Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik ederek, "Organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam edecek" mesajını verdi.

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Son Dakika Güncel Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür:
    gram suçları yoktur araştırın akp paraya çökmeye adına suç örgütü deyip millete salça oluyor kasa boş 0 0 Yanıtla
  • 205622:
    siz denediniz ki kim olursan ol gel yeterki para getir kaynağı önemli değil şimdi suç örgütü çök 0 0 Yanıtla
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