Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında Kahramanmaraş'a geldi.

12.02.2025 13:14
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında Kahramanmaraş'a geldi. Yılmaz, "Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan miktarda yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'a geldi.

Trabzon Caddesi valilik meydanında oluşturulan alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu mesajı okundu.

"Maraş özgürlüğünü kendi elleriyle kazanan bir şehir olarak tarihe geçti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programda yaptığı konuşmada, "Ecdadımıza yakışır şekilde, onurlu bir şekilde ülkemizi büyütme, kalkındırma birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşıma mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kahramanmaraş, adıyla anılan kahramanlığın sadece bir unvan olmadığını, tarihin her döneminde yaşanan acılar ve felaketler karşısında gösterdiği onurlu duruşla kanıtlamıştır. Geçmişte, Milli Mücadele yıllarında Maraş, işgale karşı boyun eğmeyen ve özgürlüğünü kendi elleriyle kazanan bir şehir olarak tarihe geçti. İki yıl önce ise Kahramanmaraş, yaşadığımız acı deprem felaketiyle bir kez daha sınanmış ama yine birlik beraberlikle yaralarını hızla sararak ayağa kalkmıştır" dedi.

"Bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık"

6 Şubat depremleri sonrası bölgeye büyük yatırımların yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Depremle ocaklarımıza düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece-gündüz demeden devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Şubat vesilesiyle yapılanları başlıklar halinde ortaya koydu. 2 yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarımızın meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle görmekteyiz. Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan miktarda yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Dünyanın en büyük şantiyesi ile çok daha dirençli şehirler ile geleceğe hazırlanıyoruz. Kahramanmaraş'ta 2024 yılı itibarıyla 34 bin 600 konut ve 30 iş yeri olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız birimi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.

"Kahramanmaraş'taki işletmelerin yanındayız"

Kahramanmaraş ekonomisinin tekrar canlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2025 yılı sonuna kadar 67 bin 790 konut ve 6 bin 397 iş yerini daha tamamlayarak, toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehrin ekonomisi anlamında; sanayi, kalkınma, yatırım teşvikleri gibi pek çok programla Kahramanmaraş'taki işletmelerin yanındayız. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programı kapsamında 13 bin 142 işletmeye 6,2 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yapıldı. Diğer taraftan kentsel dönüşüm projelerimizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşlarımızın güvenli yuvalara kavuşması için durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık' - Son Dakika

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