Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem Bölgesinin Yanındayız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem Bölgesinin Yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem Bölgesinin Yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, deprem bölgesine destek verdiklerini ve deprem harcamalarında taviz vermediklerini belirtti. Yılmaz, devletin depremin yaralarını sarmak ve illeri daha iyi bir konuma getirmek için çalıştığını vurguladı. Ayrıca, merkezi bütçede deprem bölgesinin kalkınması için ciddi bir kaynak ayrıldığını söyledi.

17.03.2024 19:43  Güncelleme: 19:45
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütün imkanlarımızla deprem bölgesinin yanındayız. Deprem harcamaları söz konusu olduğunda hiçbir taviz vermiyoruz her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.

Yılmaz, Malatya'da sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en çok etkilenen illerin başında Malatya'nın geldiğini hatırlatan Yılmaz, devlet, millet el ele şehri ayağa kaldırmak için herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

Devletin en öncelikli meseleleri arasında depremin yaralarını sarmanın geldiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu yaptığımız bütün bütçelerde, programlarda ilk önceliğimiz depremin yaralarını sarmak ve bu illerimizi eskisinden de daha iyi bir konuma getirmek hedefimizdir. Bu kapsamda bir taraftan kalıcı konutlar inşa ediyoruz. Diğer yandan altyapıyla ilgili eksikleri gideriyoruz. Bir diğer taraftan da ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı her türlü faaliyete destek oluyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte etkilerini hep birlikte göreceğiz. Kolay değil bu kadar büyük bir deprem, en gelişmiş ekonomileri bile sarsacak güçtedir. Türkiye 20 yıldır iyi yönetildiği için bütçesini ve kaynaklarını iyi yönettiği, istikrarı olduğu için güçlü bir lideri ve yönetimi olduğu için millet ve devlet olarak bu yükün altından da kalkıyoruz. Bütün imkanlarımızla deprem bölgesinin yanındayız. Deprem harcamaları söz konusu olduğunda hiçbir taviz vermiyoruz her türlü desteği sağlıyoruz."

Yılmaz, merkezi bütçede ciddi bir kaynağın deprem bölgesinin kalkınmasına ayrıldığına dikkati çekti.

Malatya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğine inandığını aktaran Yılmaz, Malatyalıların genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de AK Parti'ye desteğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Yılmaz, hükümet olarak ülke menfaatini her şeyin üzerinde tutarak milletten alacakları destekle yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

İftara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iftar programının ardından Yeşilyurt ilçesinde Bakan Bak ve beraberindekilerle tatlı yedi.

Kaynak: AA

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