Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem Bölgesinin Yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütün imkanlarımızla deprem bölgesinin yanındayız. Deprem harcamaları söz konusu olduğunda hiçbir taviz vermiyoruz her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.
Yılmaz, Malatya'da sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en çok etkilenen illerin başında Malatya'nın geldiğini hatırlatan Yılmaz, devlet, millet el ele şehri ayağa kaldırmak için herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.
Devletin en öncelikli meseleleri arasında depremin yaralarını sarmanın geldiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"İnşallah depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu yaptığımız bütün bütçelerde, programlarda ilk önceliğimiz depremin yaralarını sarmak ve bu illerimizi eskisinden de daha iyi bir konuma getirmek hedefimizdir. Bu kapsamda bir taraftan kalıcı konutlar inşa ediyoruz. Diğer yandan altyapıyla ilgili eksikleri gideriyoruz. Bir diğer taraftan da ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı her türlü faaliyete destek oluyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte etkilerini hep birlikte göreceğiz. Kolay değil bu kadar büyük bir deprem, en gelişmiş ekonomileri bile sarsacak güçtedir. Türkiye 20 yıldır iyi yönetildiği için bütçesini ve kaynaklarını iyi yönettiği, istikrarı olduğu için güçlü bir lideri ve yönetimi olduğu için millet ve devlet olarak bu yükün altından da kalkıyoruz. Bütün imkanlarımızla deprem bölgesinin yanındayız. Deprem harcamaları söz konusu olduğunda hiçbir taviz vermiyoruz her türlü desteği sağlıyoruz."
Yılmaz, merkezi bütçede ciddi bir kaynağın deprem bölgesinin kalkınmasına ayrıldığına dikkati çekti.
Malatya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğine inandığını aktaran Yılmaz, Malatyalıların genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de AK Parti'ye desteğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.
Yılmaz, hükümet olarak ülke menfaatini her şeyin üzerinde tutarak milletten alacakları destekle yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.
İftara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iftar programının ardından Yeşilyurt ilçesinde Bakan Bak ve beraberindekilerle tatlı yedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem Bölgesinin Yanındayız - Son Dakika
Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar'da Türkiye'nin izlediği barışçı ve yapıcı politikalar sayesinde acıların azaldığını belirterek, Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere açık bir mesaj olduğunu söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, gençlerin sorularını yanıtladığı programda, gençlerin istekleri ve beklentilerini içeren raporu uygulayacağını taahhüt etti. Ayrıca, iklim krizi ile mücadele konusunda da çalışmalar yapacağını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de katıldığı açılış mitinginde iktidarın vaatlerini hatırlatarak mülakatın kaldırılmasını istedi. İmamoğlu, ayrıca emeklilerin yaşadığı zorlukları ve polislerin sosyal haklarını da eleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı. Yavaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini belirtti ve derneğin şehit yakınları ve gazilere yardımcı olduğunu söyledi. Yavaş, gaziler için daha önce Hacı Bayram'da Gaziler Sosyal Tesisini hizmete sunduklarını da ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadın, eşinin yüksek masraflar karşısında yaşadığı sıkıntıları dile getirirken, Akşener ise güçlerini vermeleri halinde neler yapabileceklerini anlattı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, kırsal alandaki meraların satıldığını iddia ederek protesto yürüyüşü düzenledi. Mahalle sakinleri, meraların fabrika yapılacağı bahanesiyle satıldığını öne sürerek kararın iptal edilmesini talep etti.
Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nda ağaçların katledilmesine ve her gün dinamit patlatılmasına karşı İkizköylüler ve yaşam savunucuları, 'Akbelen'de Büyük Buluşma' düzenledi. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, 'İki yıldır ağaçlara sarılan insanları görmeyenler, seçimlerden hemen önce çevre mücadelecisi kesildiler.' dedi.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Durum Hattı konuları hakkında vatandaş ve esnafları bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara ve esnaflara broşür dağıtılarak suçluların kullanmış olduğu dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi ve vatandaşlar bu tür risklere karşı uyarıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe giderken eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Gülhan Esen, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?