Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı sonrası protokol imzalayarak basın toplantısı düzenlendi. Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ortak dil, din, kültür ve tarih köklere dayanan güçlü bağları karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün daha da derinleştiğini belirtti. Geçen yıl, Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Türkmen Halkının Milli Lideri Kahraman Arkadağ'ı (Gurbangulu Berdimuhamedov) ağırlayarak bu özel ilişkinin önemini bir kez daha ortaya koyduklarını ifade eden Yılmaz, "Ayrıca, Türkmenistan'ın girişimiyle BM Genel Kurulu'nca 2025 yılı 'Uluslararası Barış ve Güvenlik Yılı' olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle Türkmenistan'ı yürekten kutluyor, barış ve güvenlik yolunda gösterdiği kararlılığı takdirle karşılıyorum.

Ayrıca, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 30. Yıl Dönümü'nü de içtenlikle tebrik ediyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığından bu yana geçen 34 yılda kaydedilen tüm bu başarılarla iftihar ederken, 2024 yılını da kardeş ülkemizle gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ve ortak değerlerimize dayanan işbirliğimizle en güzel şekilde geçirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nı Aşkabat'ta gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, "Bugün ise Sayın Atagulıyev ile birlikte HEK 8. Dönem Protokolünü imzaladık. 87 maddelik Protokol kapsamında; 12. Türk İhraç Ürünleri Fuarının Türkmenistan ev sahipliğinde; Türkmen Ürünleri Fuarının ise ülkemiz ev sahipliğinde 2025 yılında düzenlenmesi, enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkmen gazının ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına erişiminin sağlanması, Orta Koridorun 'Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Koridoru' ayağının geliştirilmesi, ortak gümrük komitesinin ve basitleştirilmiş gümrük koridorunun kurulması, Mevcut, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının modernize edilmesi müzakerelerinin hızlandırılması, iş dünyaları arası temasların genişletilmesi, sağlık turizminde işbirliğinin güçlendirilmesi, tarımsal araştırma personeli eğitimi alanında ortak çalışmalar yapılması, TÜBİTAK ile Türkmenistan Bilimler Akademisi arasında uygulama protokolü ve işbirliği anlaşması imzalanması, KOBİ'ler ve girişimcilik alanında işbirliğinin geliştirilmesi gibi eylemler bulunmaktadır. Yeni dönem için oluşturulan bu Eylem Planımızda, önceki dönemlerden devreden çok sayıda madde bulunması daha yakın çalışmamız gerektiğini bizlere göstermektedir. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gurbangulu Berdimuhamedov'un ortaya koydukları birliktelik ve işbirliği iradesi bizler için yol gösterici niteliktedir. Böyle bir motivasyonla yol almak iki kardeş ülke adına da kazanımlarımızı pekiştirecek ve bunlara yenilerini ekleyecektir" şeklinde konuştu.

2024 yılında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, "İkili ticaretimiz, 'dengeli' bir görünüm sergilemekte. Bu kapsamda, Türkmenistan'ın hem ihracatında hem de ithalatında 2'nci sırada olmaktan gurur duymaktayız.

Ancak, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak çalışacağız. Bu hedefe ulaşmak için, özellikle Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türkmen İhraç Ürünleri Fuarı gibi etkinliklerle iş dünyalarımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz. Türkmenistan ile karşılıklı yatırımlarımız, 200 milyon doları aşmıştır ve bu yetersiz" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı yatırımların artırılması ve potansiyeline ulaşması amacıyla Türk müteahhitler, Türkmenistan'da bugüne kadar 54 milyar dolar değerinde 1.100'den fazla proje üstlendiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu projeler arasında Olimpiyat Kompleksi, Türkmenbaşı Limanı ve Arkadağ Akıllı Şehri gibi prestijli projeler bulunmaktadır. Türkmenistan, yurt dışı müteahhitlik portföyümüzde yüzde 10 payla Rusya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde, özellikle Aşkabat Akıllı Şehri ve Arkadağ Akıllı Şehri'nin ikinci etabı gibi projelerde Türk firmalarının daha fazla yer almasını arzu ediyoruz. Bu projeler, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecektir" dedi.

"Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz"

Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planladıklarını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

" İlk etapta 1.3 milyar metreküplük bir swap yöntemiyle gelecek doğalgazdan bahsediyoruz. Bu bir başlangıç olarak görüyoruz. İleri aşamalarda daha yüksek rakamlara çıkacağına ve Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarına Türkmen gazının ve elektriğini ulaşacağına inanıyoruz. Ayrıca, Türkmenistan'daki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesi ve bu kaynakların Türkmenistan'ın batısına taşınmasına yönelik alt yapı yatırımlarında TPAO ve BOTAŞ gibi devlet şirketlerimizin yer alması için çalışmalarımız devam etmektedir."

Ulaştırma alanında, Orta Koridor'un geliştirilmesine büyük önem verdiklerini bildiren Erdoğan, "Bu kapsamda, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun kapasitesinin artırılması ve Zengezur Bağlantısı'nın açılması, Orta Koridor'u daha cazip hale getirecektir. Diğer taraftan eğitim alanına baktığımızda, Türkiye'deki üniversitelerimizde 30 bine yakın Türkmen öğrenci eğitim aldığını görmekteyiz. Bu sayının artırılması ve Türkmenistan'daki eğitim kurumlarıyla iş birliğimizin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca, Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu'nun kapasitesinin artırılması ve bu okulun daha fazla öğrenciye hizmet verebilmesi için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantının başarıyla gerçekleştirerek Türk-Türkmen ilişkilerinin kapsayıcı bir perspektifte ilerletilebilmesinin yollarına dair ikili ve heyetler arası ölçekte görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Yılmaz, "Ayrıca, karşılıklı temasların artırılarak sürdürülmesi konusundaki fikir birliğimizi bir kez daha vurguladık. İlişkilerin derinleştirilmesinde, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının etkileşimlerinin artırılmasının önemli faydaları olacağını değerlendiriyoruz. Yönetişim esaslı bu yaklaşımımızla ortak fayda temelinde Türk ve Türkmen halkının refahını artırmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi ve iki ülke halkının refahının artırılması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.