Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve bölge miras bırakmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye Yüzyılı, huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olsun istiyoruz. Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve bölge miras bırakmak istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki hedefe ulaşmayı arzu ediyoruz. Birincisi, hiçbir pazarlık olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi ise, terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Fatih ilçesindeki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra çok sayıda davetli gazi ve şehit yakını katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam ederken iftar yapılması ile sona erdi.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün, aynı zamanda milletimiz için çok önemli bir gün. Bundan tam 110 yıl önce, kahraman ordumuz imkansız denileni başardı. Dünyanın en büyük donanmasına diz çöktürdü. Büyük bedeller ödeyerek bu ülkenin tapusunu bizlere bıraktı. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Şehitlik yüce bir makam, gazilik büyük bir onur. Bu toprakları vatan kıldığımız 1071'den bu yana şehitlerimiz de gazilerimiz de hiç eksik olmadı. Her bir şehidimiz yüreğimizi yakarak, bizden de bir parça götürerek bize bu toprakları bıraktılar. Onun ötesinde hepimiz için şan bıraktılar, şeref bıraktılar. Bedeli ödenmiş bir vatan bıraktılar. Ölüm, bizleri bekleyen, hepimizin başına gelecek bir hakikat. Ama ölümler içinde en güzeli şehitlik. Şunu tüm kalbimle söylüyorum. Millet olarak canından vazgeçen şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, ana-babalarını aziz vatan toprağı ile paylaşan sizler, şehitlerimizin milletimize, bizlere en kıymetli emanetisiniz. Dolayısıyla en önemli vazifemiz, şehitlerimizin emaneti siz kıymetli ailelerimizi ve gazilerimizi asla ihmal etmemektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Şehitler diyarı Çanakkale'deydik bugün. Destansı zaferin 110'uncu yıl dönümünü gururla anarak, o eşsiz ruhu bir kez daha hissettik" diye konuştu.

Bu topraklarda kan ve gözyaşının olmasını artık istemediklerini belirten Yılmaz, "Şehitlerimizin hatırasına layık olabilmek için en büyük sorumluluklarımızdan bir diğeri terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüz Yılı'nı kardeşlik ve birlik içinde inşa etme kararlılığımız tamdır. Ülke içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle yaptığımız kararlı mücadeleye herkes şahittir. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız ve korucularımız ile büyük başarılara imza attık. Kırk yıldır ülkemizin önünde engel teşkil eden, askerinden polisine, sivilden kamu görevlilerine kadar on binlerce insanımızın hayatına mal olan terör belasından kalıcı ve kesin olarak kurtulmaya kararlıyız. Terör son bulsun, acılar dinsin, kardeşlik pekişsin, artık bu topraklarda kan ve gözyaşı olmasın istiyoruz. Bölgemiz üzerinde emperyalist güçlerin tuzakları bozulsun. Türkiye Yüzyılı, huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olsun istiyoruz. Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve bölge miras bırakmak istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki hedefe ulaşmayı arzu ediyoruz. Birincisi, hiçbir pazarlık olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi ise, terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL