Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.

13.03.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de

BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Havalimanında Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, ilk olarak Sütaş tesislerini ziyaret etti. Ardından valilik binasına gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışmalar hakkında Vali Usta'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl\'de
Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Bingöl, Sütaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:44 Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:48 TFF YouTube Kanalında Her Hafta 10 Maç Canlı Yayınlanacak TFF YouTube Kanalında Her Hafta 10 Maç Canlı Yayınlanacak
18:31 Fenerbahçe maçında oynayacak mı Abdullah Avcı’dan Uğurcan Çakır sözleri Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır sözleri
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 19:54:01. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement