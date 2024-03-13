Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de
BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Havalimanında Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, ilk olarak Sütaş tesislerini ziyaret etti. Ardından valilik binasına gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışmalar hakkında Vali Usta'dan bilgi aldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta görevi esnasında trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Fırat Der'e Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menderes Belediye Başkanı'nın mazbatayı aldıktan sonra belediye kapısına mal varlığı bildirimi asmasını istedi. Özel, ayrıca Türkiye'deki enflasyon sorununu ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıları eleştirdi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
Fuat Oktay, görüşmede, Ruiz ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oktay, Küba'nın depremlerin ardından Türkiye'ye sağlık ekibi göndermesinden dolayı teşekkür etti. Görüşmelerinin Türkiye ve Küba ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Özdağ, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirterek, partililere teşekkür etti ve Türk insanının hakkını savunmalarından dolayı duyulan şükranı dile getirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Şu anda bile hareketli 500'e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde kara işgaline katılan birlikleri ziyaret ederek saldırı hazırlığı yaptıklarını ima etti. Gallant, insani yardımların Hamas'a değil sivillere ulaşmasının sağlanacağını savundu. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz uluslararası çevrelerin endişesini artırıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük'e ziyaret gerçekleştirdi. Karabük Valiliği, Millet Bahçesi Proje alanı ve esnaf ziyaretleri yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?