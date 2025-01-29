Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC\'de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi\'ni ziyaret etti

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşaatı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de inşaatı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası'nda incelemelerde bulundu. Yılmaz'a ziyaretinde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler eşlik etti. Yılmaz ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yakın bir tarihte Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunulacak bu kıymetli eserler, adanın mührü olarak KKTC'nin egemenliğini ve ortak geleceğimizi simgeleyecek. Açılış öncesi hazırlıklarını değerlendirdiğimiz bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne ve Cumhurbaşkanlığına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.