Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki Konuşmasını Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki Konuşmasını Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Yılmaz, soykırım suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü teveccühün endişe verici olduğunu belirtti. Yılmaz, insanlık değerleri, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği açısından bu durumun kaygı verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücünün en büyük dayanakları olduğunu vurgulayarak, Filistin halkının yanında olmaya ve adaleti savunmaya devam edeceklerini söyledi.

24.07.2024 23:05
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, " Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki Konuşmasını Eleştirdi - Son Dakika

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