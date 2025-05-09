Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu ülkenin ve toplumun ana damarıdır. Sorunlara çareyi, çözümü yine AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oluşturacaktır. Bundan hiç kimsenin bir tereddütü olmasın." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gelen Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu, 2001 yılında kurulduktan sonra tek başına iktidar olarak bugüne kadar Türkiye'de büyük değişim ve dönüşümlere imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kalkınmanın yanı sıra demokrasi alanında da çok büyük atılımlar gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Belli bir yaşın altında olanlar, geçmiş Türkiye'yi yaşamayanlar bugün geldiğimiz noktayı tam olarak göremiyor olabilir ama belli yaşın üstünde olanlar, bugün nereden nereye geldiğimizi gayet iyi görüyor. Demokraside vesayetçi bir sistem vardı. Vatandaş sandığa gidip Ankara'ya milletvekili gönderirdi, hükümetler kurulurdu ama bu hükümetler belli bir alanın dışına çıkamazdı. Temel meselelere halkın seçtiğini hükümetler karar vermezdi, bürokratik birtakım yapılar bu kararları verirlerdi.

Türkiye partilerin kapatıldığı, darbelerin yapıldığı dönemler yaşadı. Bunun bedelini ülke olarak hep birlikte ödedik. Çok şükür bu dönemde özellikle 15 Temmuz sonrası yapılan reformlarla Türkiye vesayetçi yapıları tamamen tasfiye etmiş durumda."

"Dünyanın gidişatını görmeden hiçbir ülkenin ekonomisini değerlendirmek doğru değil"

Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin hiçbir dönemde olmadığı kadar hızlı bir gelişim sürecine girdiğini belirterek, dünya ekonomisinin son 22 senede yıllık ortalama 3,4 oranında büyüme sağlarken, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,3 büyüdüğünü dile getirdi.

Bu rakamsal fazlalığın Türkiye'yi zaman içinde başka noktalara taşıdığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün tabii ki dünyada sıkıntılar var. Bütün dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor, o eski dönem yok. Dünya ekonomisinin çok hızlı büyüdüğü, dünya ticaretinin çok geliştiği bir dönemde değiliz. Bir taraftan ticaret savaşları, bir taraftan da jeopolitik gerilimler ve savaşlar yaşanıyor. Bloklar arası çatışmalar var. Çin, Amerika ve başka birtakım çatışmalar. Bütün bu ortamda dünya ekonomisi 2,5 büyüyecek deniliyor. Bu rakam ortalamanın altında. Dünya ticareti o kadar bile büyümeyecek, 1,7 büyüyecek diyorlar. Hatta bazı kurumlar negatife gidileceğini belirtiyor. Dünyanın gidişatını görmeden hiçbir ülkenin ekonomisini değerlendirmek doğru değil."

" (Deprem bölgesi) Şu ana kadar yaptığımız harcama 70 milyar doları aştı"

Türkiye'de tarihin en büyük depremlerinin yaşandığını bölgenin yıl sonuna kadar büyük oranda toparlanacağını kaydeden Yılmaz, depremlerin ardından bölgeye yapılan yatırımlara değindi.

Yılmaz, devletin sahip olduğu gücü sayesinde sorunların üstesinden gelindiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tarihimizin en büyük depremini yaşadık. Bazıları zannediyor ki deprem gecesi bitince deprem bitmiş oluyor. Öyle değil, asıl iş o zaman başlıyor. Şu anda 100 binlerce konut inşa ediyoruz. 450 bin hak sahibine konut vereceğiz, bunun dışında kendisi yapanlara da destek oluyoruz. Kentsel dönüşümler yapıyoruz. Bu sayı onun da üstünde. Konutla kalmıyor, altyapıyı yeniden inşa ediyoruz, yollar, elektrik, doğal gazın bütün bağlantılarını yapıyoruz. Sosyal tesisler, eğitim ve sağlık tesisleri, hastaneler yapılıyor, ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinden teşviklere, desteklere varıncaya kadar bütüncül bir şekilde bölgeyi ayağa kaldırma programı uyguluyoruz. Bu çok ağır bir süreç. İyi ki AK Parti yönetimi varmış, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan varmış. Bütçemiz çok şükür belli bir sağlamlıkta olduğu için bu yükü ülke olarak kaldırabiliyoruz. Toplamda baktığımızda 100 milyar doların üzerinde bir yükten bahsediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 70 milyar doları aştı."

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bu ülkenin ve toplumun ana damarıdır"

Yılmaz, AK Parti hükümetinin yönünü milletin talep ve beklentilerinin belirlediğini, gündemlerindeki önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu vurguladı.

Yıl sonuna kadar enflasyonun 20'li rakamlara düşürülmesinin hedeflendiğini, ardından da tek haneli rakamlara doğru ilerleneceğini kaydeden Yılmaz, verilen mücadelenin kolay olmadığını dile getirdi.

Kalıcı refahın sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Yılmaz, "Bir program uyguluyoruz, bir vizyonumuz var. 2053 planımız, programımız, önceliklerimiz, projelerimiz var. Bunları kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sonuçta da kalıcı refah sağlamayı istiyoruz. Aldatıcı, geçici, gündelik değil. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da inşallah vatandaşlarımıza kalıcı refah sağlayacağız.

Enflasyonun düştüğü ortamda büyüme de daha istikrarlı hale geliyor. Enflasyonu düşürdükçe büyüme de dağılım da daha istikrarlı hale gelecek. Bizden beklentisi olan çeşitli kesimlerin taleplerine de daha gerçekçi bir şekilde cevap verecek noktaya geleceğiz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu ülkenin ve toplumun ana damarıdır. Sorunlara çareyi, çözümü yine AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oluşturacaktır. Bundan hiç kimsenin bir tereddütü olmasın." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, muhalefetin popülist söylemlerden öteye geçmediğini ifade ederek, "Ana muhalefet partisinin '10 sene sonra Türkiye'nin demokrasisini şuraya taşıyacağım, ekonomisinde şöyle bir vizyonum var, teknolojisini şöyle dönüştüreceğim, şu yatırımları, projeleri yapacağım' dediğini duydunuz mu; hayır. Keşke olsa. Hiçbir vizyon, plan, politika yok. Tek yaptıkları popülizm. Yani vatandaşın bir takım yaşadığı sorunları gündem yaparak hükümeti vatandaşın gözünde zayıflatma çabasındalar. Enflasyon düştükçe göreceksiniz söylemlerinin etkisi de zayıflayacak çünkü vatandaşımız görüyor." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Yılmaz, daha sonra MHP Nevşehir İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.