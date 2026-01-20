Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek
20.01.2026 18:25
Suriye sınırında terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan saldırıya bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz alçak saldırının Terörsüz Türkiye hedefine zarar vermeyeceğini söyleyerek "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun operasyonlarının ardından Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından DEM Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'den gerçekleştirdi.

BAYRAĞIMIZA ALÇAK SALDIRI

Toplantının ardından Suriye ordusunun YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarına tepki göstermek isteyen bir grup sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup Türk bayrağını hedef alarak gönderden indirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bayrağımıza yönelik çirkin saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda siyasetçi, hain saldırıya tepkilerini dile getirirken; bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

"ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE ZARAR VEREMEYECEK"

Yılmaz ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz.

Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir.

Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bayrakdan bahsediyoruz!!!!!!!!!! 12 1 Yanıtla
  • Ahmet Sabuncu Ahmet Sabuncu:
    biran önce vekillerin meclisteki dokunulmazlık dosyalarını sonuçlandırın bugün dem parti grup toplantısını özellikle Nusaybinde yaptıki provokasyon yapılsın diye TÜRK bayrağı indirmenin faturasını ödemeliler 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek - Son Dakika
