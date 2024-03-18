Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "81 ilimizi binalarıyla, donatılarıyla, teçhizatıyla, ambulanslarıyla en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz." dedi.
Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Her şeyin başı sağlık" diyerek sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstüne taşıdıklarını söyledi.
Sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"81 ilimizi binalarıyla, donatılarıyla, teçhizatıyla, ambulanslarıyla en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Her yıl doktorlar, hemşireler, sağlık elemanları alarak, bu alandaki gücümüzü de artırıyoruz. Ülke genelinde iki buçuk milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek, hizmeti bir taraftan da insanımızın ayağına götürüyoruz. Hastaneye gelemeyecek durumda olana biz sağlık hizmetini evine götürüyoruz. Amasya'ya baktığımızda bu güzel şehrimize, 2002-2023 aralığında toplam bir buçuk milyar Türk lirasını bulan sağlık yatırımı gerçekleştirmişiz. Şehirdeki hastane sayısını 7'ye, ilk basamak sağlık hizmeti birimi sayısını 234'e çıkarmışız."
"Türkiye dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldi"
Türkiye'nin sağlık sisteminin önemli bir yol katettiğini vurgulayan Yılmaz, "AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle tanışmadan önce sağlık sisteminin nasıl olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Özellikle yaşı müsait olan değerli kardeşlerimiz biliyoruz, hastanelerde rehin kalanlar, ilaç bulamayanlar, kuyruklar, sağlam girenin hasta çıktığı, bakımsız köhne hastaneler. Bunlar eski Türkiye'de, artık geride kalan manzaralar çok şükür. Eskiden yurt dışına tedaviye giden insanlar olurdu, yurt içinde imkan olmayınca yurt dışına gidip tedavi olanlar olurdu. Şimdi ise Türkiye artık çok farklı bir yere gelmiş durumda, bir taraftan vatandaşımıza hizmet ediyoruz diğer taraftan dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldi. Her yıl milyarlarca dolar kazanıyoruz, yurt dışından insanlar gelip sağlık hizmeti alıyorlar Türkiye'den." diye konuştu.
Yılmaz, AK Parti'nin sadece millete hizmet etme anlayışında olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz muhalefet partileri bir dönem şehir hastanelerine çok laflar ettiler, çok gölgelemeye çalıştılar. Bir salgın çıktı ortaya hepsi mahcup oldular. O dönemde bu yapılan yatırımların ne kadar anlamlı, ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yatırımlara liderlik yapmasından dolayı, burada halkımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, enerjimizi bu çalışmalara, hizmete, eserlere sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hastane çevre illere de hizmet verecek
Temeli atılan hastanenin sözünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"'Orta Karadeniz'in sağlık üssünü Amasya'ya kuracağız' demişti. Hastanemiz tamamlandığında geniş altyapısıyla Amasya'nın yanı sıra Samsun, Çorum, Tokat gibi çevre illerin derdine de derman olacak, şifa olacak. Altı yüz yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nde 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı ve 60 acil servis yatağının yer alması planlanıyor. Toplam 3 milyar 221 milyon liraya mal olacak Amasya Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Dirençli şehirler düsturumuz doğrultusunda hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine tam 370 deprem izolatörü yerleştirilecek. Yani Amasya'da kapılarını açacak bu sağlık tesisimiz Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden birisi olacak."
Törene, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetti - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi. Destici, Anayasa değişikliği veya erken seçimle bu yolun açılabileceğini belirtti.
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?