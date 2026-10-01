Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı: - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı:

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı:
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- "(Fon Koordinasyon Kurulu'nun yarınki toplantısı) Yarın da gündemimiz 'ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var', onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah" "Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var, üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve 'Türkiye modeli' dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa süre içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YARIN YAPILACAK FON TOPLANTISINDA İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısını yarın yapacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, önceki toplantıda önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Yılmaz, "Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de SPK'nin, BDDK'nin aldığı önemli kararlar paylaşıldı. Yarın da gündemimiz 'ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var', onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah." diye konuştu.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Fon soruşturmasında ödeme takviminin nasıl olacağına ilişkin soruya Yılmaz, "Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Hem Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanı var. Oralar da bağımsız otoriteler. Kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını beklemek lazım." yanıtını verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ: MGK'MIZ TESPİTLERİNİ, TEYİDİNİ YAPTIKTAN SONRA İLK AŞAMASI TAMAMLANMIŞ OLACAK

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, şöyle konuştu: "Terörsüz Türkiye mecrasında devam ediyor. Komisyon kuruldu. Orada da ilgili tüm bakanlarımızla, kurumlarımızla ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Mecrasında yürüyor. Meclisimiz açıldı. Meclisimizde de aynı şekilde komisyon oluşturulacak izlemeyle ilgili. Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var, üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve 'Türkiye modeli' dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa süre içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yıl bitmeden teyit olabileceğine ilişkin bir emare var mı sahada?" sorusuna, "Böyle takvimler üzerinde konuşmak bence bu aşamada doğru değil. Süreç mecrasında ilerliyor. MGK'mız tespitlerini, teyidini yaptıktan sonra ilk aşaması tamamlanmış olacak ama bu aşamada bir takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıFon SoruşturmasıCevdet YılmazPolitikaGüvenlikTürkiyeEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı: - Son Dakika
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