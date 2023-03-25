Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalarda son durum! İnce neredeyse tamamladı, Perinçek ve Oğan'ın işi bir hayli zor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalarda son durum! İnce neredeyse tamamladı, Perinçek ve Oğan'ın işi bir hayli zor

25.03.2023 16:12

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler arasındaki imza yarışı son sürat devam ediyor. 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanılması gereken yarışta saat 15.25 itibariyle Muharrem İnce 93 bin 293 imza sayısına ulaşmayı başarırken, diğer isimlerden Sinan Oğan 53 bin 023, Doğu Perinçek'in ise 18 bin 854 imza toplayabildi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım devam ederken bir yandan da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin imza toplama çabası devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

MUHARREM İNCE İÇİN SON 7 BİN İMZA

İmza yarışında saat 15.25 itibarıyla Muharrem İnce 93 bin 293, Sinan Oğan ise 53 bin 23 imza alabildi. Doğu Perinçek ise 18 bin 854 imza toplayabildi.

27 MART SAAT 20.00'A KADAR SÜRECEK

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

YORUMLAR (2)
  • Özkan Özdemir: lan yazık sinan ogana verin imza yanmasın paraları Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Başka partiler muharreme imza vermeseydi toplayacağı imza 30 bin di Cevap Yaz 21 25 Yayından Kaldır
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3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu! 3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu! ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan İstanbul'da ilçe seçim kurullarına ziyaret ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan İstanbul'da ilçe seçim kurullarına ziyaret Memleket Partisi Genel Başkanı İnce 4 günde 100 bin imza topladı Memleket Partisi Genel Başkanı İnce 4 günde 100 bin imza topladı

Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalarda son durum! İnce neredeyse tamamladı, Perinçek ve Oğan'ın işi bir hayli zor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalarda son durum! İnce neredeyse tamamladı, Perinçek ve Oğan'ın işi bir hayli zor - Son Dakika
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