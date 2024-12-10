Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumların yanında durarak ve uluslararası toplumun göz ardı ettiği sorunlara cesaretle eğilerek, insan hakları mücadelesinde öncü bir rol üstlenmiştir.

10.12.2024 14:02
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumların yanında durarak ve uluslararası toplumun göz ardı ettiği sorunlara cesaretle eğilerek, insan hakları mücadelesinde öncü bir rol üstlenmiştir. Ülkemiz, adalet ve vicdan temelinde yürüttüğü politikalarla dünya kamuoyuna örnek olmaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"10 Aralık İnsan Hakları Günü, insanlığın ortak vicdanını yansıtan, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerinin evrensel bir hatırlatıcısıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulüyle başlayan bu yolculuk, her bireyin onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu ve hiçbir ayrımcılığa uğramaması gerektiğini bizlere öğretmiştir."

Bugün, dünyada hala savaş, zulüm, yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele eden milyonlarca insanın sesi olmanın, insan hakları mücadelesini daha da güçlü kılmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Altun, özellikle mülteciler, savaş mağdurları ve toplumun kırılgan kesimlerinin temel haklarına erişiminin, insanlık adına atılması gereken en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumların yanında durarak ve uluslararası toplumun göz ardı ettiği sorunlara cesaretle eğilerek, insan hakları mücadelesinde öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Altun, "Ülkemiz, adalet ve vicdan temelinde yürüttüğü politikalarla dünya kamuoyuna örnek olmaya devam etmektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, yakın tarihin en büyük trajedilerinden biri olarak hafızalarda yerini almıştır. İsrail, bu zulümlerinin hesabını er ya da geç verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyor; tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz" diyen Altun, "Bu anlamlı günde, herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlandığı bir dünya hedefiyle, insan haklarına dayalı politikalar üretme kararlılığımız yakın ve uzak coğrafyamızdaki tüm mazlumların sesi duyulana dek sürecektir. İnsanlık onurunu yücelten, adaleti ve barışı savunan bir gelecek inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika
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