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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetecilerin önemine vurgu yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetecilerin önemine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, medyanın doğru bilgi aktarımı ve toplumsal bilincin oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, gazetecilerin haklarının korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetecilerin önemine vurgu yaptı
10.01.2024 - 12:40,
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medya, kamuoyunu doğru, objektif, önyargılardan arındırılmış tarafsız bilgilerle aydınlatan, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir" dedi.

Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Altun, "Ülke ve dünya gündemiyle ilgili gerçek bilgilerin halka aktarılması, toplumsal bilincin oluşturulması, güncel sorun ve sınamalara karşı yenilikçi çözüm önerilerinin ortaya konulması, sesini duyuramayan kesimlerin kamuoyu nezdinde temsil edilmesi ancak sağlıklı bir medya ikliminde mümkün olacaktır. Bu doğrultuda hakikatin ışığında ve mesleki etik ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm gazeteciler, son derece muteber bir mesleğin mensupları olarak kabul edilmelidir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını geride bırakırken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na vasıl olduğumuz bu dönemde medya mensuplarımız, ülkemizin birçok alanda gerçekleştirdiği atılımların yanı sıra uluslararası başarılarının duyurulmasında da önemli bir rol icra etmektedir. İletişim imkanlarının her geçen gün geliştiği, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir ortamda bütün dünya doğru bilgiye en saf ve yalın haliyle ulaşma ihtiyacı hissetmektedir. Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi 'hakikat krizi'dir ve bu kapsamda ardı arkası kesilmeyen dezenformasyon kampanyaları büyük bir sınama haline gelmiştir. Böyle bir atmosferde gerçeğin yansıtılmasını kendine görev edinmiş, etik ve habercilik ilkelerine bağlı gazetecileri ve onların çalışma azimlerini en güçlü dayanaklarımızdan birisi olarak kabul ediyor; ülkemizde ve uluslararası alanda adil bir medya kültürünün sürdürülmesini daha müreffeh ve daha barışçıl bir dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Altun, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan hadiselerin, insanlık için son derece kritik bir görevi ifa eden gazetecilerin basın özgürlüğü, haber alma hakları bir yana yaşam haklarından bile mahrum bırakıldığını gözler önüne serdiğine dikkat çekerek, "Üzülerek ifade ediyorum ki, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 100'den fazla gazeteci hayatını kaybetmiş ve birçok basın mensubu yaralanmıştır. Bu vesileyle Gazze başta olmak üzere mesleği başında hayatını kaybeden bütün gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bugün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumaya, mesleki yaşamlarını kolaylaştırmaya, tüm dünyada örnek çalışmalar gerçekleştirmeleri adına kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan, mesleklerini hakikat düsturuyla yerine getirme gayretinde olan; doğruluktan, adaletten ve objektiflikten ödün vermeyen tüm gazetecilerin ve basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Gazeteciler Günü, Fahrettin Altun, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Son Dakika

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