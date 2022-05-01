SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ

01.05.2022 00:04
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e gitti. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi ve ardından Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantıda bir araya geldi. Kalın, daha sonra Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde buluştu.


SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÖZCÜ KALIN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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