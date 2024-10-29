Cumhuriyet Bayramı'nda Güvence Mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhuriyet Bayramı'nda Güvence Mesajı

Cumhuriyet Bayramı\'nda Güvence Mesajı

Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cumhuriyetin geleceğe en büyük güvence olduğunu vurguladı.

29.10.2024 12:32
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kasapoğlu mesajında cumhuriyetin sadece bir miras değil gelecek nesillere de bırakılacak en büyük güvence olduğunu söyledi.

Dr. Kasapoğlu mesajında, "Bugün, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milletimizin bağımsızlık ve hürriyet arzusunun bir yansımasıdır. Bu değerler, tarihimizin en zor dönemlerinde dahi sarsılmaz bir irade ile savunulmuş ve cumhuriyetin ilanıyla birlikte milletimize sonsuza dek bir miras olarak bırakılmıştır. Geçen 101 yıl boyunca, Cumhuriyetin temelleri üzerinde yükselen Türkiye, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma yolunda büyük adımlar atmış, dünyanın saygın ve güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir." dedi.

"Cumhuriyet, sadece miras değil gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük güvencedir"

Cumhuriyetin sadece bir miras değil gelecek nesillere de bırakılacak en büyük güvence olduğunu kaydeden Dr. Mehmet Kasapoğlu mesajını şöyle tamamladı: "Günümüzde, hızla değişen ve dönüşen dünyada, Cumhuriyetin getirdiği değerlere sahip çıkmak ve bu kazanımları koruyarak ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada hızla gelişen ve yalnızca bölgeyi değil, ülkemizi de bir kaosun ve karanlığın içine sürüklemeye çalışan yapıların olduğu bir dönemde, Cumhuriyetimizi her zamankinden daha güçlü tutmak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet, sadece geçmişimizin bir mirası değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük güvencedir. Eğitimden hukuka, ekonomiden toplumsal hayata kadar her alanda katılımı ve adaleti temel alan bir yönetim anlayışıyla hareket etmek, Cumhuriyetin ruhunu yaşatmanın en önemli yoludur. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 101.yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en samimi duygularımla kutluyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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