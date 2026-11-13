Cumhuriyet Korteji'nde 3 binin üzerinde öğrenci Cumhurbaşkanlığı bahçesinde buluştu - Son Dakika
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Cumhuriyet Korteji'nde 3 binin üzerinde öğrenci Cumhurbaşkanlığı bahçesinde buluştu

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Lefkoşa'da KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü için Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Cumhuriyet Korteji'ne 3 binin üzerinde öğrenci katıldı. Kortej Cumhurbaşkanlığı bahçesinde sona ererken Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencilerin bayramını kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 3 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Korteji, Cumhurbaşkanlığı'nda son buldu. Öğrencilerin bayramını kutlayan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Burası sizin eviniz, hepiniz evinize hoş geldiniz" dedi.

KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa'da Cumhuriyet Korteji düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen korteje, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerden 3 binin üzerinde öğrenci katıldı. Öğrenciler, 100'er metre uzunluğundaki KKTC ve Türk bayraklarını taşıyarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Diren Çemberi (Mor Çember) Anıtı'ndan başlayan korteje, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi bando takımları da eşlik etti. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğraflarının da taşındığı korteje Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

100 METRELİK KKTC VE TÜRK BAYRAKLARI CUMHURBAŞKANLIĞI'NA TAŞINDI

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde sona eren kortejin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilerin yanına giderek bayramlarını kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tuana Ebrar Akçegül, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından Şehit Yalçın İlkokulu öğrencisi Dilber İsmailova "Cumhuriyet", 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Egemen Emre Uzun ise "Ulusal Marş" adlı şiirleri okudu.

"HER BİRİNİZ BİR DİĞERİNİZİN EŞİTİSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasında Cumhuriyetin her şeyden önce eşitlik anlamına geldiğini belirterek, "Burası Cumhurbaşkanlığı, hepiniz buranın eşit sahibisiniz. Burası sizin eviniz, hepiniz evinize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine önemli bir görev verdiğini belirten Erhürman, bu görevin halkı dünyanın en gelişmiş halklarının seviyesine taşımak olduğunu söyledi. Gençlere bilim, sanat, spor ve yaşamın her alanında en iyiyi hedeflemeleri çağrısında bulunan Erhürman, "Her biriniz bir diğerinizin eşitisiniz ve her biriniz bizim için kıymetlisiniz" dedi. Erhürman, çocuklara ve gençlere seslenerek, "Birbirinizi, bu ülkeyi, bu toprakları çok sevin ve hep ileriye koşun. Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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