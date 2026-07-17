D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
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D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı İstanbul'da

D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı İstanbul\'da
17.07.2026 18:37
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COP31 Başkanı Murat Kurum, D-8 ülkelerinin iklim eyleminde güçlü bir siyasi irade oluşturacağını belirtti.

İstanbul'da D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı'nda konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "D-8 ülkeleri yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ülkeler değildir. Aynı zamanda genç nüfusu, büyüyen ekonomileri, zengin doğal kaynakları, artan teknoloji kapasitesi ve şehirleşme deneyimiyle küresel çözümün şekillenmesinde belirleyici aktörlerdir. Bu yüzden D-8'in ortaya koyacağı ortak irade COP31'in uygulama odaklı yaklaşımı bakımından özel önem taşımaktadır. Bu toplantımızın en önemli çıktılarından biri olan İstanbul Deklarasyonu'nun, D-8 ülkelerinin çevre ve iklim alanındaki ortak vizyonunu ortaya koyan güçlü bir siyasi irade beyanı olacağına; Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e de önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

COP31 Başkanı Kurum'un başkanlığında; Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve iklimden sorumlu temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. D-8 kapsamında ilk kez Çevre Bakanları marjında, D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Kurum, iklim değişikliğinin ekonomik kalkınmayı, şehirleri, gıda güvenliğini, enerji sistemlerini ve toplumları etkileyen küresel bir sorun olduğunu söyledi. COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin çevreyi, şehirleri ve iklimi sürdürülebilir kalkınma vizyonunun merkezine alan güçlü bir yaklaşım ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Afet sonrası yeniden inşa tecrübemizden Sıfır Atık Hareketi'ne, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir altyapılar ve çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda edindiğimiz birikimi COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşmaya hazırız" dedi.

"2035 hedefleri ortak bir dönüşüm vizyonunu temsil ediyor"

COP31 sürecini 'Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon' olmak üzere üç temel değer üzerine inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, 'Geleceğin COP'u' vizyonuyla hazırlanan COP31 Eylem Gündemi'nde 10 öncelikli çalışma alanı belirlediklerini söyledi. Konuşmasında 10 öncelikli alanı anlatan Bakan Kurum, COP31'in 2035 hedeflerini şöyle sıraladı:

"2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e yükseltilmesini, küresel atık üretimindeki artış hızının yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılmasını, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e çıkarılmasını, tüm çocukların ve gençlerin iklim değişikliği ile iklime dirençli tarım konusunda nitelikli eğitime erişimini ve iklim finansmanının sahaya daha hızlı, daha etkili ve daha kapsayıcı biçimde ulaşmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk. Bu hedeflerin her biri şehirlerimizin daha güvenli, ekonomilerimizin daha rekabetçi, toplumlarımızın daha dirençli ve gelecek nesillerimizin daha güçlü olmasına yönelik ortak bir dönüşüm vizyonunu temsil etmektedir."

"D-8 ülkeler arasında ekonomik iş birliğini güçlendiren bir platform"

Bakan Kurum, D-8 teşkilatının kapsayıcı vizyonuna dikkat çekerek, "D-8'in kuruluşunda mayalanan; anlaşmazlık yerine barış, çatışma yerine diyalog, sömürü yerine iş birliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerinin günümüz dünyasında halen geçerliliğini koruduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İşte D-8 teşkilatı bu anlayışı küresel bir düzeye taşıyarak, ülkelerimiz arasında ekonomik iş birliğini, ortak kalkınma vizyonunu ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir platform olmuştur. D-8 ailesi, Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla, bir milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir. D-8 ülkeleri yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ülkeler değildir. Aynı zamanda genç nüfusu, büyüyen ekonomileri, zengin doğal kaynakları, artan teknoloji kapasitesi ve şehirleşme deneyimiyle küresel çözümün şekillenmesinde belirleyici aktörlerdir. Bu yüzden D-8'in ortaya koyacağı ortak irade COP31'in uygulama odaklı yaklaşımı bakımından özel önem taşımaktadır" diye konuştu.

"İstanbul deklarasyonu, COP31'e önemli katkılar sunacak"

Bakan Kurum, toplantının sonunda İstanbul Deklarasyonu'nun açıklanacağını belirterek, "Bu toplantımızın en önemli çıktılarından biri olan İstanbul Deklarasyonu'nun, D-8 ülkelerinin çevre ve iklim alanındaki ortak vizyonunu ortaya koyan güçlü bir siyasi irade beyanı olacağına; Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e de önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yine D-8 Çevre ve İklim İş Birliği Platformu'nun kurulması yönündeki irade bakanlar düzeyindeki bu buluşmayı kalıcı bir teknik ve kurumsal iş birliği mekanizmasına dönüştürecektir. İstanbul'dan Antalya'ya uzanan bu ortak yolculuğun; dayanışmayı büyüten, güveni güçlendiren ve iklim eylemini hızlandıran yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Diplomasi, İstanbul, Politika, Ekonomi, Enerji, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

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