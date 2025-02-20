Dalgın'dan TÜSİAD Eleştirisi

Politika

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "TÜSİAD'ın sözlerini eleştireceksek, çok uzun süre sessiz kaldıkları, başkaları haksızlıklara uğrarken, kendi üyeleri, ihracatçılar zorlanırken sustukları için eleştireceğiz." dedi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmayı eleştirdi.

Dalgın, "çıt çıkmasın" diye idare edilen ülkelerin, tarihin hiçbir döneminde hürriyet, refah ve mutluluk üretemediğini söyledi.

TÜSİAD'a yapılan soruşturmayla ilgili genellikle "para, yatırım kaçar" şeklinde yorumlar yapıldığını anımsatan Dalgın, "Ben bunu kökünden reddediyorum. Çünkü biz, demokrasi ve hukuku 'para gelsin, yatırım gelsin' diye değil, milletimiz 'düzgün ve haysiyetli bir hayat yaşasın' diye istiyoruz. TÜSİAD'ın sözlerini eleştireceksek, çok uzun süre sessiz kaldıkları, başkaları haksızlıklara uğrarken, kendi üyeleri, ihracatçılar zorlanırken sustukları için eleştireceğiz. İhracatçılar dövizlerinin yüzde 40'ını bozmak zorunda kaldıklarında sustukları için eleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dalgın, dünyada güvenlik paradigmasının değiştiğini, bu nedenle Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasından memnun olduğunu da belirterek, ancak teklifteki bazı maddelerin sakıncalı olduğunu, bu maddelerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.