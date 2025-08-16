Danimarka'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
Danimarka'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

16.08.2025 23:03
Başbakan Frederiksen, Netanyahu'nun sorun olduğunu belirterek, İsrail'e karşı yaptırımların artırılacağını duyurdu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'e yönelik yaptırımları arttırmak istediğini belirttiği açıklamasında, "Netanyahu bir problem haline geldi" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgede devam eden savaşa ilişkin bir açıklama yaptı. Frederiksen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi" ifadelerini kullanarak, Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koltuğuna sahip olmaya devam ettiği dönemde İsrail'e yönelik baskıların arttırılmasına ilişkin çaba sarf edeceğini aktardı. Danimarkalı lider, ülkesinin uzun zamandır İsrail'in yanında yer aldığını ve bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduğunu ancak, İsrail'in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını belirtti. Frederiksen ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını ve bunun İsrail halkının meselesi olduğunu söyledi.

"Yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacak alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz"

Frederiksen, "İsrail'e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık" ifadelerini kullandı. Ayrıca ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara değinen Danimarka Başbakanı, "Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail'in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi gözardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz" dedi.

"Gazze'deki insani kriz korkunç ve tam bir felaket"

Danimarkalı lider, Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin de açıklamada bulunarak, İsrail'in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, "Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket" olarak niteledi.

"Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor"

Frederiksen, Danimarka'nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ortak olup olmayacağına ilişkin soruları da cevaplayarak, "Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor" dedi. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Danimarka'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı
