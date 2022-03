Danışma toplantılarında bin 500 kişiye rozet - Son Dakika

AK Parti İzmir İlçe Danışma Toplantıları'nda bin 500 kişiye rozet takıldı.

AK Parti İzmir, geçtiğimiz hafta sonu İlçe Danışma Toplantılarını tamamladı. Her ilçede büyük katılım ve coşkuyla gerçekleştirilen toplantılarda, toplam bin 500 kişinin partiye katılım ve rozet törenleri de gerçekleştirildi. Konak ve Karşıyaka Toplantılarına katılan ve yaptığı konuşmalarda attıkları her adım, yaptıkları her istişarenin millet için olduğuna dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Böyle olunca, ailemiz de büyüyor. Samimiyet ve gayretimize ortak olmak isteyenler çoğalıyor. 2022 yılına girdiğimizden bu yana 12 bin hemşerimiz aramıza katıldı. Hafta sonu boyunca farklı partilerden bin 500 kişi AK Parti rozetini gurur ve heyecanla göğsüne taktı. Milletimiz görüyor, güçlü Türkiye'nin inşasını gerçekleştirecek İzmir'e hak ettiği yerel hizmeti getirecek olan tek siyasi teşkilat AK Parti'dir" dedi.

"AK Parti'nin mayasında millet vardır"

AK Parti'ye katılımların büyük heyecan ve ivme oluşturduğunu belirten Başkan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan; 20 yıldır gözünü, kulağını, elini halkımızdan bir an bile çekmeyen bir liderdir. Her türlü krizin, engelin üstesinden milletten aldığı güçle ve inançlı kadrolarla gelmiştir. ve dediği gibi, 'AK Parti'nin mayasında da millet vardır.' Kendisi gibi, partimizin her kadrosunda halk vardır. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmak, siyaseti hizmet aşkıyla buluşturmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Son 1 yılda 73 bin kişi aramıza katıldı. 3 ay içinde 12 bin üye yaptık. Sadece ilçe danışma toplantılarımızda bin 500 hemşehrimize AK Parti rozetini taktık. Bu inanılmaz heyecan verici. Partimizin 20 yıllık çabasının, başarısının, samimiyetinin göstergesi. Toplumu tüm dinamikleriyle içene alan danışma toplantılarımız da öyle, hafta sonu on binlerce kanaat önderimizle vatandaşımızla buluştuk. 'Yalnız taş duvar olmaz' derler. AK Parti, bunun tarihi örneğidir."

"Gençlerin ağırlığı umudun işareti"

AK Parti'ye katılımlarda gençlerin ağırlığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürekli, "Teşkilatımızın kadın ve gençlik kolları gayet dinamik ve aktif bir şekilde alanda. Ben de sıklıkla gençlerimizle buluşuyorum. Yönetim kadrolarımızda genç arkadaşlarımla çalışmanın verimi tartışılmaz. Bizimle siyaset yapmayı ağırlıklı olarak gençlerin arzu etmesi de ayrıca çok anlamlı. Çünkü onların bizimle aynı davaya baş koyması demek, Türkiye'nin geleceği için umudun işaretidir. Güvenin işaretidir. Bilsinler ki; bu çatı altında her sözleri kıymetlidir. Her çalışmaları dikkate değerdir. Siyaset Akademisi olan tek partiyiz. AK Parti gerçek anlamda bir okuldur. Millete hizmet etmenin, vizyonu olan işler projeler üretmenin yoludur. Onlarla birlikte, İzmir'imiz için de güzel işler planlayacağız. Şehrimizin geleceğini hayal edecek, tasarlayacak ve hayata geçireceğiz. Onlar da bizim umudumuz çünkü. Bizlerin yarını" diye konuştu.

"İlçe teşkilatlarımız arı gibi"

Her ilçe teşkilatının il gibi çalıştığını ve İzmir'in her köşesine, her insanına dokunmaya çalıştığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İlçe başkan ve yönetim kadroları arı gibi çalışıyor. Düzenledikleri danışma toplantılarındaki coşku, boşuna değil. Hepsinin yüreğine emeğine sağlık. Bu tablolar, öyle menfaat kovalayarak, toplantıdan toplantıya gönderilen davetiyelerle oluşmaz. İlmek ilmek örülen bir çalışma gerektirir. Dokunmak, iyileştirmek, güzelleştirmek; insan biriktirmek gerektirir. Ne mutlu ki; böyle bir AK kadroyla yol yürüyoruz. Ne mutlu ki; İzmirliler, hemşerilerimiz de gösterdiğimiz çabayı görüyor" sözlerine yer verdi. - İZMİR