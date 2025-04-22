Dar Gelirli Aileler İçin 24 Bin Konut Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Dar Gelirli Aileler İçin 24 Bin Konut Müjdesi

Dar Gelirli Aileler İçin 24 Bin Konut Müjdesi

Bakan Kurum, TOKİ'nin Arnavutköy projesiyle dar gelirli ailelere konut satışı yapacaklarını açıkladı.

22.04.2025 18:29
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul Projesidir' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar" dedi.

Bakan Kurum, TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. 'Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul Projesidir' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir" ifadelerine yer verdi.

'24 BİN KONUTUN SAHİBİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARIDIR'

Kurum, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel! 'O konutlar Araplara satılacak' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dar Gelirli Aileler İçin 24 Bin Konut Müjdesi - Son Dakika

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