Dargeçit Belediyesi'nin Yanlış Bilgilendirmesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Politika

Dargeçit Belediyesi'nin Yanlış Bilgilendirmesi Ortaya Çıktı

Dargeçit Belediyesi\'nin Yanlış Bilgilendirmesi Ortaya Çıktı

Mardin'de Dargeçit Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seferlerinin iptal edildiğini iddia ederek sosyal medyada yanlış bilgi paylaştı. Ancak, seferlerin hiçbir zaman iptal edilmediği öğrenildi. Dargeçit Belediyesi, tepkiler üzerine dönüş yaparak iptal kararının geri alındığını açıkladı, ancak bu durum kamuoyunu yanıltma çabası olarak değerlendirildi.

21.02.2025 14:12  Güncelleme: 14:19
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Mardin'de DEM Partili Dargeçit Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dargeçit-Yoncalı hattındaki otobüs seferlerinin iptal edildiğini öne sürerek sosyal medya hesaplarından yanlış bilgilendirme yaptı.

Dargeçit Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Halkımıza duyurulur." ifadelerine yer vererek, kamuoyunda tepki oluşturmaya çalıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu hattın hiçbir zaman iptal edilmediği ortaya çıktı.

Dargeçit Belediyesi, bir süre sonra "Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs için iptal karan alınmıştır. Oluşan tepkilere karşı Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs seferlerinin devam etme karan alınmıştır. Halkımıza duyurulur. Dargeçit Belediye Eş Başkanları Asya Gezer ve Aziz Ramazan Akın" ifadelerinin yer aldığı yeni bir açıklama yaparak, bu karardan dönülmesini kendi başarıları gibi sunmaya çalıştı.

Ancak, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiler, Dargeçit Belediyesi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi. Hiçbir zaman iptal edilmeyen bir otobüs hattının, önce iptal edilmiş gibi duyurulup daha sonra sözde "geri getirilmiş" gibi sunulması, belediyenin halkı yanıltmaya yönelik bilinçli bir politika izlediğini ortaya koydu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dargeçit Belediyesi'nin Yanlış Bilgilendirmesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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