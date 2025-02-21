Dargeçit Belediyesi\'nin Yanlış Bilgilendirmesi Ortaya Çıktı

Politika

Mardin'de DEM Partili Dargeçit Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dargeçit-Yoncalı hattındaki otobüs seferlerinin iptal edildiğini öne sürerek sosyal medya hesaplarından yanlış bilgilendirme yaptı.

Dargeçit Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Halkımıza duyurulur." ifadelerine yer vererek, kamuoyunda tepki oluşturmaya çalıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu hattın hiçbir zaman iptal edilmediği ortaya çıktı.

Dargeçit Belediyesi, bir süre sonra "Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs için iptal karan alınmıştır. Oluşan tepkilere karşı Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs seferlerinin devam etme karan alınmıştır. Halkımıza duyurulur. Dargeçit Belediye Eş Başkanları Asya Gezer ve Aziz Ramazan Akın" ifadelerinin yer aldığı yeni bir açıklama yaparak, bu karardan dönülmesini kendi başarıları gibi sunmaya çalıştı.

Ancak, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiler, Dargeçit Belediyesi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi. Hiçbir zaman iptal edilmeyen bir otobüs hattının, önce iptal edilmiş gibi duyurulup daha sonra sözde "geri getirilmiş" gibi sunulması, belediyenin halkı yanıltmaya yönelik bilinçli bir politika izlediğini ortaya koydu. - MARDİN