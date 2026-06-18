Davut Sulari Halk Eğitimi Merkezinin Açılışı Yapıldı

DAVUT SULARİ HALK EĞİTİM MERKEZİ'Nİ AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Davut Sulari Halk Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta; Vali Hamza Aydoğdu, Çayırlı Kaymakam İsmail Battal, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Aşık Davut Sulari'nin torunu Öznur Ağbaba ve davetliler de yer aldı.

'O GÜR SESLERDEN SADECE BİRİSİ'

Burada konuşan Bakan Tekin, "Hz. İmam Hüseyin'in Kerbela'da susuzluğa ve kuşatmaya rağmen boyun eğmeyişi, hakkın sesini kısmak isteyen her güce karşı dimdik duruşu, çağları aşan bir ahlak dersi olarak yüreklerimizde yaşayacak. O yüce direniş, hakkın menfaate, vicdanın korkuya, adaletin zulme galebe çaldığı bir ahlakı miras bıraktı bizlere. Bu dağların eteğinde yakılan her bir türkünün, dökülen her gözyaşının, paylaşılan her lokmanın derininde, Kerbela'dan süzülüp gelen o vefa ahlakı ve onun etkileri mevcut. ve işte bu topraklar, Kerbela'dan süzülen o irfanı yüreğinde bir emanet gibi. Aşık Davut Sulari, bu mübarek toprakların dünyaya armağan ettiği o gür seslerin sadece bir tanesi. 1925 yılında burada doğmuş, daha çocuk yaşta, tasavvufun inceliklerini bilen dedesinin dizinin dibinde sazla, sözle, hikmetle tanışmıştır. Aldığı bu irfanı bir ömür boyu yüreğinde büyütmüş, köy köy, şehir şehir, Anadolu'nun dört bir yanını dolaşarak hatta sınırların ötesine, Doğu'nun ve Avrupa'nın nice diyarına ulaşarak gönülden gönüle bu ahlaki sorumluluğu taşımıştır" diye konuştu.

'BÜTÜN BİR MİLLETİN OZANI OLMAYI BİLMİŞTİR'

Halk Eğitim Merkezi'ne ismi verilen Davut Sulari'nin sazını her zaman birliğin ve kardeşliğin hizmetine adadığını anlatan Tekin, "Davut Sulari'yi bizim için bu denli kıymetli kılan asıl haslet, sazını her zaman birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hizmetine adamış olmasıdır. Türkülerini daima buluşmanın, barışın, kucaklaşmanın diliyle söylemiş, insanları ayıran çatlakları değil, gönülleri birbirine bağlayan köprülere vurgu yapmıştır. 'Vardım Kırklar Kapısı'na' deyişinde olduğu gibi yüzünü hep Hak kapısına, muhabbet kapısına dönmüş; bir mezhebin, bir kökenin, bir yörenin değil, bütün bir milletin ozanı olmayı bilmiştir" dedi.

'OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI ADIYLA BİR UYGULAMA BAŞLATTIK'

Konuşmasında bu eğitim öğretim sezonunda uygulanacak Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile ilgili de bilgi veren Tekin, "Okul Dışı Öğrenme Ortamları adıyla bir uygulama başlattık. Temel eğitim çağındaki çocuklarımız bu eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak, bütün Türkiye'de. Çocuklarımız önce içinde yaşadıkları coğrafyayı, içinde yaşadıkları köyü, beldeyi, ilçeyi, ili tanıyarak hayatların başlayacaklar. O ilin, ilçenin beldeye ait milli, tarihsel, turistik, dini ya da doğal güzellik varsa çocuklarımızın önce bunu öğrenmesini istiyoruz. Elektronik ortamda bir yazılım geliştirdik. Öğretmenimiz yaşadığı bölgenin değerlerini öğretmeden diğer kısımlara geçemeyecek. Bir de o beldeye, ilçeye, ile ait sanat eserlerini deyişleri ve türküleri de koyduk. Bir çocuğumuz, Çayırlı'ya ait Çayırlı insanlarını, aşkını, millete olan bağlılıklarını, birbirlerine olan saygısını anlattıkları türküleri öğrenerek başlayacaklar" diye konuştu.

2 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILAN MODÜL

Bakan Tekin, "Bir yeni uygulamamız daha var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Bu başkanlığın kurulmasından sonra biz icracılara Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı; ahlaki felsefeyi, milli birliği oluşturacak şekilde çalışmalar yapmak. Bütün bakanlıkların, bütün kamu kurumlarının görevi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 2 yıldır Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın çocuklarına inançlarını, kültürlerini, geleneklerini öğretememe sorununu çözecek bir adımı attık. O da başlıyor. O da şu; yaklaşık 2 yıldır yüzlerce akademisyen, dedemiz, öğretmenimizden oluşan topluluk çalıştı ve 12 tane modül yazdı. Bunun 8 tanesi 13 yaş üzeri gelişkinler için 4 tanesi 13 yaş altı çocuklar için" dedi.

Bakan Tekin'in konuşmasından sonra Davut Sulari Halk Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkezi gezen Bakan Tekin, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Maarif Korosu'nun seslendirdiği türküleri dinleyen Tekin, ardından kursiyer kadınlarla sohbet etti.

Muzaffer KOŞAN/ ÇAYIRLI(Erzincan),