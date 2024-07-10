Davutoğlu: 15 Temmuz\'da insanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulsun, diye mi şehit oldu

Politika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " 15 Temmuz'da onlar niçin şehit oldu? Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir vesayetten çıkıp bir başka vesayete girsin, diye mi şehit oldu? Demokrasi ayaklar altına alınıp, insan hak ve özgürlükleri yerle bir eden bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulsun, diye mi şehit oldular? Yoksa milli irade için, seçilmiş cumhurbaşkanı ve parlamento için mi şehit oldular?" dedi.

Saadet Partisi- Gelecek Partisi ortak grup toplantısı TBMM'de yapıldı. İlk olarak Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir konuştu. Tekir, kürsüye, içerisinde soğan, zeytinyağı gibi çeşitli gıda maddelerinin yer aldığı sepetle çıktı. Sepeti kürsünün üzerine koyarak konuşan Tekir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesabında kullandığı ve kamuoyuyla paylaşmadığı madde fiyatlarına değinerek, "Hangi üniversitenin özel yurt ücreti 457 lira, TÜİK söylesin de çocuklarımız oraya gönderilsin. Türkiye'nin büyükşehirlerinde 5 bin 845 liraya kiralık ev bulabilmek mümkün mü? Memurun, asgari ücretlinin alacağı zam oranına doğrudan etki eden bu rakam, vicdanını yitirmiş bir zihniyetin manipülasyonu olarak değerlendirilirse haksız bir şey mi yapılmış olacaktır. TÜİK'in koridorlarındaki ütopya aziz milletimizin distopyası haline gelmiştir. TÜİK, bunu niye yapmaktadır? İtibarını neden sarsmaktadır? Osmanlı Devleti'nden münevver olan bu güzel kurumun bu hale getirilmesine neden gayret edilmektedir. Buyurun, açıklanan sepetteki bazı ürünleri birlikte görelim; önümüzde sepet duruyor. Bunlar özel marketlerden değil, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerden alınmıştır. 1 kilo soğan 14 lira. 1 kilo nohut 62 lira, 1 kilo kuru fasulye 79 lira. Böyle bir ülkede kuru fasulyenin 79 lira olmasının mantığını izah edecek bir tek aklıselim kişiyi kimse tanımaz. 1 kilo beyaz peynir 157 lira. Yağlı salamura zeytin 185 lira ve zeytinyağı da 269 liraya yükselmiş durumdadır. Tarım Kredi Kooperatif'ten yapılan bu alışverişin, bizim sepette şu an var olan şeylerin değeri 768 lira" diye konuştu.

SIĞINMACILARLA İLGİLİ KOMİSYON KURULSUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ve çalışmaların açıklanması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Davutoğlu, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere Türkiye'nin borçlu olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da onlar niçin şehit oldu? Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir vesayetten çıkıp bir başka vesayete girsin, diye mi şehit oldu? Demokrasi ayaklar altına alınıp, insan hak ve özgürlükleri yerle bir eden bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulsun, diye mi şehit oldular? Yoksa milli irade için, seçilmiş cumhurbaşkanı ve parlamento için mi şehit oldular. Gerçek bir demokrasiyi bu ülkede inşa etmek bu şehitlere borcumuzdur. Bir vesayetin yerine başka bir vesayetin geldiği, Sinan Ateş davası gibi davalarda açıkça görüldüğü gibi insanların sokak ortasında öldürülüp mahkemelerde katillerin hakimlerin önünde neredeyse tezahürat tutup, avukatların alkışladığı bir ülke için ölmedi onlar" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ayrıca, Suriye iç savaşı ile Türkiye'de mülteci sorunu başladığını söyleyerek, "Bu konuda bir araştırma komisyonu kurulsun. Sığınmacılar, mülteciler sorununun bütün detaylarını inceleyecek olan, sorumlular varsa da yargılanacak bir araştırma komisyonu, gerekiyorsa soruşturma komisyonu kurulsun" dedi.