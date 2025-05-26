Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İddialı ifadeler de kullanan Davutoğlu "AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu" dedi.

BAHÇELİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

'Terörsüz Türkiye' olarak nitelenen sürece değinen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Sayın Bahçeli bana 'Serok Ahmet' diye uzun yıllar istihza ile demişti. Bunlar siyasette olur, takılmam. Sayın Bahçeli'ye sürecin başladığı andan itibaren kendisine iki kez mektup gönderdim. 1-2 saat geçmeden arayıp 'Sayın Başbakanım kanaatlerinize katılıyorum' demiştir" dedi.

'YENİ ANAYASA'YA AÇIK KAPI BIRAKTI

Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Ben eskiden beri de Gelecek Partisi'nin kuruluş bildirgesinde de var, Türkiye'nin kamil ve gerçek parlamenter sisteme dönmesi lazım. Her anayasa tartışmasını siyasi gündemin tartışması haline getirmemesi lazım. Anayasa tartışması bir sonraki seçimde iktidarın kim olacağı üzerine değil de gerçek parlamenter demokrasi sistem için olursa hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.

"DEVLET MENFAATİ İÇİN HERKESLE KONUŞURUM"

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi, keşke AK Parti ilkelerine sadık kalsaydı. Keşke siyasi ahlak uyarılarımı dinleseydi şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu. Ben AK Parti'yi 49,5'la bıraktım. Ben AK Parti kitlelerin içinden çıktım, o kitlelerin içinden kopmadım. Devlet menfaati gerektirdiğinde herkesle konuşur ama ilkelerinden asla taviz vermem."