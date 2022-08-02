Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada - Son Dakika
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Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada

02.08.2022 10:32
Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada

AK Parti'de görev aldığı dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, o dönemde parti içindeki "popülaritesi" nedeniyle başka insanların önünü tıkadığını ileri sürdü. Davutoğlu, isminin ön plana çıkması sonucu Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak gibi isimlerin arka planda kaldığını ifade ederek, "Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV canlı yayınında AK Parti yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, görev aldığı süre boyunca parti tabanında ve teşkilatlarda popülaritesinin arttığını ileri sürerek diğer isimlerin önünü tıkadığını belirtti.

"YILDIRIM, SOYLU VE ALBAYRAK'IN ÖNÜ TIKANMIŞ GİBİ OLDU"

Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada."

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Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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