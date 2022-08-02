Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV canlı yayınında AK Parti yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, görev aldığı süre boyunca parti tabanında ve teşkilatlarda popülaritesinin arttığını ileri sürerek diğer isimlerin önünü tıkadığını belirtti.

"YILDIRIM, SOYLU VE ALBAYRAK'IN ÖNÜ TIKANMIŞ GİBİ OLDU"

Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada."