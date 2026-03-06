Davutoğlu: Dünyada artık orman kanunları hakim

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 3'üncü Dünya Savaşı'nın fiilen başladığını belirterek, "Savaş var olan bir düzeni yıkmaktır. Trump var olan düzeni yıktı. Birleşmiş Milletler düzenini yıktı, Dünya Ticaret Örgütü'nü yıktı, Dünya Sağlık Örgütü'nü yıktı. Unesco'yu yıktı, yıktı, yıktı. Geride uluslararası düzen diye bir şey kalmadı. Orman kanunu hakim. Artık 3'üncü Dünya Savaşı'nın ortasındayız. Herkes bunu böyle bilsin. Tedbirimizi buna göre alalım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da düzenlenen bir iftar programına katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bir davet salonunda düzenlenen programa Davutoğlu'nun yanı sıra Eşi Sare Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, Cemalettin Kani Torun ve partiler katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Ahmet Davutoğlu, Gazze'de yaşanan katliamın gerçek rakamın 70 binden fazla olduğunu belirterek, "Gazze'de 10 binlerce şehit, bakmayın rakamlar 70 bin. İngiliz tıp dergilerine göre 250-300 bin civarında" ifadelerini kullandı.

3'üncü Dünya Savaşının fiilen başladığını söyleyen Davutoğlu, "Herkes kendini alıştırsın. 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı gibi bu savaş bir seferde başlayıp iki taraf arsında bir süre içerisinde bitecek bir savaş değil. Savaş var olan bir düzeni yıkmaktır. Trump var olan düzeni yıktı. Birleşmiş Milletler düzenini yıktı, Dünya Ticaret Örgütü'nü yıktı, Dünya Sağlık Örgütü'nü yıktı. Unesco'yu yıktı, yıktı, yıktı. Geride uluslararası düzen diye bir şey kalmadı. Orman kanunu hakim. Şimdi bu savaşın değişik fragmanlarını görüyoruz. Ukrayna'da Rusya açısından, Gazze'de İsrail açısından, şimdi Amerika ve İsrail açısından, Venezuela'da Amerika açısından bu fragmanlar arka arkaya geliyor, yoğunlaşıyor. Bir müddet sonra bütün cephelerde bir savaş hali yaşanacak. Bunu 2017 yılında Trump ilk dönem göreve başladı, o zaman başbakanlığı bırakalı 1 yıl olmuştu. California Üniversitesi benden 'Dünya nereye gidiyor?' diye bir yazı istemişti. Yazımda Uluslararası sistemik bir deprem yaşanıyor, bir deprem gibi uluslararası düzen çatırdayacak bu Trump'la dedim. Şimdi bu sistemik depremin ortasındayız. Artık 3'üncü Dünya Savaşı'nın ortasındayız. Herkes bunu böyle bilsin. Tedbirimizi buna göre alalım. İsrail ile Amerika birlikte bir savaş başlattılar. Yeni mi bu savaş? Geçen sene başlamıştı bu savaş" diye konuştu.