Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı - Son Dakika
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Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı

16.06.2022 16:59

Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye ili 2. kuruluş yıl dönümüne katıldı Çalışmayan mikrofona ses kontrolü için defalarca vuran Davutoğlu, 3.

Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye ili 2. kuruluş yıl dönümüne katıldı

Çalışmayan mikrofona ses kontrolü için defalarca vuran Davutoğlu, 3. mikrofon değişiminde konuşmasına kaldığı yerden devam etti

OSMANİYE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü programında bozuk mikrofonun azizliğine uğradı. Davutoğlu, ancak 3. mikrofon değişiminde konuşmasına devam edebildi.

Partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programın yapılacağı düğün salonunun önünde partililer tarafından karşılandı. Düğün salonunda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Davutoğlu, daha sonra yerine oturdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Başkanı Mustafa Saygılı yaptı. Saygılı'nın konuşmasını bitirmesinin ardından kürsüye çıkan Davutoğlu, yaptığı selamlama konuşmasından sonra Mersin'de bir Yörük kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmaya başladı. Tam bu sırada elindeki mikrofon bozulan Davutoğlu, çalışmayan mikrofona ses kontrolü için defalarca vurdu. Kısa süreli yaşanan panik havasının ardından mikrofon değiştirildi. Bu sırada Ahmet Davutoğlu, mikrofonu bırakarak konuşmasına devam etmeye çalıştı. Üçüncü kez değişen mikrofonun çalışmasıyla Davutoğlu, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı
Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı
Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı
Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Osmaniye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'nun bozuk mikrofonla imtihanı - Son Dakika

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