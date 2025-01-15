Davutoğlu: \'Yeni Yol Grubu Türkiye Siyasetine Hayırlı Olsun\'

Politika

YENİ Yol grubunun TBMM grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol grubunun Türkiye siyasetine hayırlı olmasını dileyerek, "O yola çıkanlara selam olsun. İnsan canı için başını yola koyanlara selam olsun" dedi.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi milletvekillerinden oluşan Yeni Yol grubu, TBMM'de ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol grubunun Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diledi. Davutoğlu, "Biz, doğup da büyüyemeyen bebeklerimizin, tecavüze uğrayarak alçakça katledilen Sıla bebeğin, teneke barakada yanan çocukların, cesedi değersiz bir çöp gibi çuvalda dereye atılan Narin bebeğin, hala katilini bulamadığımız Rojin kızımızın, surdan atılan İkbal kızımızın, boğazı kesilen Ayşenur kızımızın derdiyle yola düşüyoruz. Bu derttir bizim yüreğimizi yakan, bu derttir yeni yola çıkmaya karar verenleri o yol üzerine kılan. O yola çıkanlara selam olsun. İnsan canı için başını yola koyanlara selam olsun. Dışarıda ise insan canının hiçbir kıymet taşımadığı bir adaletsiz dünyada yaşıyoruz. Gazze'de 1,5 yıldır bir soykırım yaşanıyor. Bir taraftan o soykırımda hayatını kaybeden mazlumların derdi yüreğimizi dağlıyor, diğer taraftan bu soykırımcılarla ticareti 8 ay doğrudan, daha sonra da dolaylı sürdüren işbirlikçi bir iktidarın utanç derdini yaşıyoruz. Onlar yaşamıyorlar; ama biz onlar adına yaşıyoruz. Biz 13 yıl boyunca Suriye'de kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla katledilen mazlumların dertleriyle uykuyu kendimize haram kılmıştık. O zaman bizi acımasızca eleştiren ve bu zalimlerle iş birliği yapmak gerektiğini söyleyen muhalefetin şimdi Şam'a yardım seferberliği şovuna kalkışmaları karşısında sormak gerekmez mi? Yoldaşlarınız olan belediye başkanları bu mazlumların suyunu keserek, Kerbela şartlarına mahkum ederken siz neredeydiniz? Esad'ın düştüğü sabah dahi, 'Esad ile konuşmanız lazım' diyerek dünyadan kopuk yaşayan ana muhalefet partisi liderleri neredeydi. Öte yandan, 3 ay boyunca Beşar Esad ile konuşulması için randevu talebinde bulunulmasını barış çabası diyerek, öven iktidar borazanlarının şimdi fetih türküleri söylemesi ne kadar samimidir?" dedi.