DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı - Son Dakika
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DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı

03.08.2022 15:11

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı.

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından görevlendirilen DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

DDK'nin denetleme süreci

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev yapan ve başkan ile 8 üyeden oluşan kurul, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla doğrudan yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, işlem ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Kurulu, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya ivedi durum raporu hazırlıyor.

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esasıyla çalışılıyor. Raporların gizlilik derecesine raporun son şeklinin verileceği kurul toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı kurulda kararlaştırılıyor.

Denetime tabi ilgili, ilişkili veya bağlı kurum ve kuruluşların, kurul raporları üzerine hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapları 15 gün içinde kurula göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve ivedi tedbir alınmadığında onarımı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, işlem ve kararların vukuundan önce veya sonra oluşabilecek muhtemel zarar ve olumsuz hukuki sonuçların engellenmesi amacıyla incelenmesi ve araştırılması gereken hususların varlığı halinde, doğrudan kurul başkanının onayı ile ilgili denetim ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

İvedi durumlarda denetim ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet İvedi Durum Raporu, kurulda öncelikle görüşülerek kurul başkanınca Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanına sunulan İvedi Durum Raporları, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

İvedi durum raporlarında, raporun hazırlanma gerekçesi, durumun ivediliği, olay, iş ve işlemler ve kararların doğuracağı muhtemel sonuçlar ile alınması gereken tedbirlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanına sunulan İvedi Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabiliyor.

YORUMLAR
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Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu YÖK Başkanı Özvar: Eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır YÖK Başkanı Özvar: Eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlattı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlattı
Kaynak: AA

Devlet Denetleme Kurumu, KPSS, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı - Son Dakika

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