DEM Heyeti Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

DEM Heyeti Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Heyeti Saadet Partisi\'ni Ziyaret Etti

DEM Eş Genel Başkanları, Saadet Partisi ile Suriye ve iç barış konularını görüştü.

12.12.2024 18:48
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

DEM Parti heyetini, parti genel merkezi önünde Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya karşıladı.

Karşılamanın ardından genel başkanlık makamında gerçekleşen basına kapalı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Hatimoğulları, ev sahipliğinden dolayı Arıkan'a teşekkür etti.

Hatimoğulları, DEM Parti olarak bir süredir siyasi partileri ziyaret ettiklerini hatırlatarak, Arıkan ile Türkiye'de ve bölgede yaşanan gelişmeler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısı ve Suriye'de yaşanan sürecin değerlendirildiğini söyledi.

Tülay Hatimoğulları, "Bugün bütün dünya ölçeğinde savaşların ve çatışmaların boy verdiği bir dönemde, Türkiye'nin iç barışını tesis etmesinin ne kadar acil ve elzem olduğunu, yanı başımızdaki Suriye'deki gelişmelere baktığımızda bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ve ardından yaşananları değerlendiren Hatimoğulları, "Devasa büyüklükte kaos, belirsizlik, kanlı bir sürecin yaşandığına da tanıklık ediyoruz. Suriye'nin istikrara kavuşması, Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemlidir." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Milli Görüş geleneğinin ülke sorunlarıyla ilgili çok kıymetli çalışmaları olduğunu belirterek, "Eğer yetkililer bizim tecrübelerimizden istifade etmek isterse kapımızın sonuna kadar açık olduğunu tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Arıkan, Suriye meselesinin herkesi yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, yaşananlara temkinli yaklaşılması çağrısını yaptı.

Gazze'ye yönelik saldırıların 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdüğünü anımsatan Arıkan, "Bütün bunlar konuşulurken sessiz sedasız İsrail ordusu Şam'a girmek üzere, 20 kilometreye kadar yaklaşmış vaziyette. Bugün bunların bizim ülkemizde konuşulamadığına üzülerek şahitlik etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti heyeti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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