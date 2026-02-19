DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı

Haberin Videosunu İzleyin
DEM\'li Meral Danış Beştaş\'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
19.02.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEM\'li Meral Danış Beştaş\'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
Haber Videosu

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuk olduğu programda Öcalan'ı Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya benzetti. Öcalan için ''Mandela en çok benzer konumda olan liderlerden biri. O da sonra cumhurbaşkanı oldu mesela... Türkiye'de de bunun önünde bir engel olmamalı'' diyen Beştaş'ın sözleri sunucuyu da şaşırttı.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinleme aşamasının ardından başladığı raporlama sürecini tamamladı. Komisyonun 21'inci ve son toplantısında hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandı ve yapılan oylamayla kabul edildi.

DEM'İN BİR NUMARALI GÜNDEMİ UMUT HAKKI

Her kesimden isim ve kurumların katkısıyla hazırlanan raporun, sürecin bundan sonraki aşamalarında yol gösterici nitelik taşıyacağı belirtildi. Komisyon çalışmaları tamamlanırken DEM Parti cephesinin bir numaralı gündemi ise Öcalan'a umut hakkı... İlke TV'de yayımlanan bir programa katılan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHSEL BİR ADALETSİZLİKTEN BAHSEDİYORUZ"

Beştaş, "Silah bıraktıran, çözüme götüren, demokratikleşmeyi savunan ve sadece kendisinin muktedir olduğu bir işte nasıl tutsak olabilir. Bu meselenin yürütülmesi gerekiyor. Bu bir anda olup bitecek bir mesele değil. Tarihsel bir haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'I MANDELA'YA BENZETTİ

Öcalan'ı Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya benzeten Beştaş, "Mandela en çok benzer konumda olan liderlerden biri. O da sonra cumhurbaşkanı oldu. Özgürlüğüne kavuştu ve Nobel Barış Ödülü aldı" dedi. O esnada program sunucusu Dilek Odabaş'ın yüzünün şekilden şekle girmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Meral Danış Beştaş, Nelson Mandela, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kenan Şahin Kenan Şahin:
    Bu aklı kuşa taksan ters uçar. 22 0 Yanıtla
  • ebrar465858 ebrar465858:
    Aklını peynir ekmekle yemiş… 9 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    troller nerdesiniz selami vlden kayıp olm 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu

13:46
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:56:04. #7.11#
SON DAKİKA: DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.