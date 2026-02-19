DEM\'li Meral Danış Beştaş\'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinleme aşamasının ardından başladığı raporlama sürecini tamamladı. Komisyonun 21'inci ve son toplantısında hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandı ve yapılan oylamayla kabul edildi.

DEM'İN BİR NUMARALI GÜNDEMİ UMUT HAKKI

Her kesimden isim ve kurumların katkısıyla hazırlanan raporun, sürecin bundan sonraki aşamalarında yol gösterici nitelik taşıyacağı belirtildi. Komisyon çalışmaları tamamlanırken DEM Parti cephesinin bir numaralı gündemi ise Öcalan'a umut hakkı... İlke TV'de yayımlanan bir programa katılan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHSEL BİR ADALETSİZLİKTEN BAHSEDİYORUZ"

Beştaş, "Silah bıraktıran, çözüme götüren, demokratikleşmeyi savunan ve sadece kendisinin muktedir olduğu bir işte nasıl tutsak olabilir. Bu meselenin yürütülmesi gerekiyor. Bu bir anda olup bitecek bir mesele değil. Tarihsel bir haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'I MANDELA'YA BENZETTİ

Öcalan'ı Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya benzeten Beştaş, "Mandela en çok benzer konumda olan liderlerden biri. O da sonra cumhurbaşkanı oldu. Özgürlüğüne kavuştu ve Nobel Barış Ödülü aldı" dedi. O esnada program sunucusu Dilek Odabaş'ın yüzünün şekilden şekle girmesi ise dikkatlerden kaçmadı.