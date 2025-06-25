TBMM Genel Kurulu bir kez daha gergin anlara sahne oldu. Meclis kürsüsünde konuşan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, sözlerinin sonunda Kürtçe bela okudu. Çubuk'un Kürtçe belası milletvekillerinin tepkisini çekti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bela okunmasını reddediyoruz. Bizim anlamadığımız bir dille bu ifadenin kullanılması kabul edilemez." dedi. Çömez daha sonra tepkisini Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'a yöneltti.
Buldan'ın Çubuk'un sözlerini tercüme etmesine sinirlenen Çömez ayağa kalkarak yüksek sesle konuştu. Çömez, Buldan'a, "Siz tercüme ettiniz. Sizin sorumluluğunuz değil. Siz tercüman değilsiniz. Siz Meclis Başkanvekilisiniz. Sizin vazifeniz hatibin konuşmasını tercüme etmek değil." dedi. Birleşime ara verilirken, DEM Partili Çubuk daha sonra sözlerinin kastını aştığını belirtti.
Son Dakika › Politika › DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı - Son Dakika
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