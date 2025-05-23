Geçtiğimiz günlerde İmralı'ya giden ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, daha sonrasında ise 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.
Bu kapsamda DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) de ziyaret edecek. İki parti arasında 27 Mayıs Salı günü saat 11.30'da yapılacak görüşmenin adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olacak.
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Ocak ayında DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetinde; Van Milletvekili Pervin Buldan ve hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk yer almıştı.
Son Dakika › Politika › DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu - Son Dakika
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