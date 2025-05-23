DEM Parti, MHP\'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İmralı'ya giden ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, daha sonrasında ise 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.

DEM PARTİ'DEN MHP'YE ZİYARET

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) de ziyaret edecek. İki parti arasında 27 Mayıs Salı günü saat 11.30'da yapılacak görüşmenin adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olacak.

"AK PARTİ VE MHP İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denildi.

İKİ PARTİ OCAK AYINDA BİR ARAYA GELMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Ocak ayında DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetinde; Van Milletvekili Pervin Buldan ve hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk yer almıştı.