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Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
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Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti'den ilk açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İBB için aday olma isteğini bildiren Başak Demirtaş hakkında konuştu. Temelli, kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirterek adaylıkla ilgili değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağını söyledi.

22.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 13:14
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DEM Parti'den, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili yapılan açıklamada durumun sevindirici olduğu belirtilerek değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağı söylendi. Konuyla ilgili konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Demirtaş'ın kararının kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.

"PARTİ UYGUN GÖRÜRSE İSTANBUL İÇİN ADAY OLMAYI DÜŞÜNEBİLİRİM"

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" sözleri gündem yarattı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti'den ilk tepki geldi.

Başak - Selahattin Demirtaş

"DEĞERLENDİRMEYİ MYK'MIZ YAPACAK"

Temelli, Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak."

CHP İLE DEM İTTİFAK YAPACAK MI?

CHP ile ittifak konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Temelli, "Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. İstanbul'da güç birliğiyle kazanılacak yerlerde bir ortak çalışma neden olmasın" dedi.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Temelli, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili sorulan "Nasıl karşıladınız, sürpriz mi oldu?" sorusuna da "Öncesinde haberim olmadığı için tabii sürpriz oldu" karşılığını verdi.

Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti\'den ilk açıklama
YORUMLAR (12)
  • bülent C.: imamoğlundan daha çok oy alır. Çünkü imamoğluna verilen oyların bir çoğu HDP den gelmişti. Yanıtla 49 225
  • haydar topçu: Murat ın kazanmasını istiyordur yani akpartinin Yanıtla 151 103
  • Alper006 : Bunlar boş laflar milletle dalga geçiyorlar İstanbul'da da Ankara'da da CHP de, dem de birbirine muhtaçlar onun için kimse boşa konuşmasın Yanıtla 21 139
  • Volkan Ataş: Başak Demirtaş bizim için Selahattin başkanın emanetidir Yanıtla 74 55
  • Hbo Hbo: sende turat o zaman 55 44
  • osman şahin: Bu ülkeye onurlu demokrasi den yana hak hukuk adalet ve vijdan sahibi olan dürüst siyasetçi gerek halk yoksulluk içinde yaşamaya çalışırken uzaya 55 milyon dolar harcamak bununla reklam yapmak şık değil Yanıtla 41 26
  • burak cihan: Boş işler... CHP açıktan ittifak kurmak istemediğinden, DEM-HDP partisi kendi seçmenin bile oy vermeyeceği birini aday gösterip kendi seçmenini CHP ye yönlendiriyor. Çünkü HDP, CHP nin yan kuruluşu artık Yanıtla 29 34
  • bora çatalbaş: aynen akp ile anlaşmışlar ..istanbulu ekremin oyunu bölecek doğudaki iller hdp(dem) ye verilecek ..aday olursa seçim sonrası bu yorumu saklayın Yanıtla 32 11
  • suna genç: bunlara inanmayın be! Aday olursa kaybedeceğini bilen Ekrem bunlara ne isterse verecek. Bunu koparmak için böyle davranıyorlar. Ciddi olsalar tüm ülke geneli kendi adaylarımız derlerdi. 4 14
  • Şbn Şbn: Bana emanet edin süper bakarım 5 3
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Başak Demirtaş, Sezai Temelli, DEM Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti'den ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
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