DEM Parti, Bahçeli'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisinde el yükseltti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, Bahçeli'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisinde el yükseltti

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DEM Parti, Bahçeli\'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisinde el yükseltti
22.07.2025 12:04  Güncelleme: 12:20
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DEM Parti, Bahçeli\'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisinde el yükseltti
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisine ilk kez yorum yaptı. Bakırhan, "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisine ilişkin olarak ilk kez konuştu.

Bakırhan, Bahçeli'nin önerisine "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız. Önümüzdeki dönem siyasal denklem, zemin neye müsait olur onu çok bilmem ama tabii ki ülkemizde bulunan bütün renklerin, farklılıkların yönetimde yer alması, temsil edilmesi kıymetlidir, değerlidir." yorumunu yaptı.

"MİT İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME GİZLİDİR"

MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Meclis'te yapılan toplantıya ilişkin konuşan Bakırhan, "Milli İstihbarat ile yaptığımız görüşme gizlidir. Onun için neler görüştüğümüzü söylemeyeceğim ama iyi geçti, olumlu geçti. Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler. Bu kadar iletebilirim." dedi.

"TOPLUMUN CHP'DEN BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK"

Bakırhan, açıklamasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili CHP'ye çağrı yaparak, "Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almanın hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız. Tüm toplumun da siyaset kurumundan, siyasi partilerden beklentisi yöndedir. Umarım siyaset kurumu da bu pratiği ve çalışma tarzını ortaya koyar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" dediği ifade edilmişti

Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada, sözlerini doğrulayarak "Türkiye'mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye'nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Önerinin çarpıtıldığını savunan Bahçeli, "Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan'la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır. Türkiye'yi, Lübnan veya benzeri bir başka ülkenin karmaşık ve kaotik istikrarsız yapısına çevirmeye gücü yetecek, buna cesaret ve teşebbüs edecek hiç kimse olamaz, olamayacaktır" dedi.

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Son Dakika Politika DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304:
    Bu ülkenin kürt kökenli cumhurbaşkanı oldu her makamda en üst düzeyde çalışan insanlarda var engel yok ki zaten bölücülük yapanlar bu mazeretin arkasına sığınamaz Özal kürt kökenlidir 6 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abi iyice kafa gitti. yaş sınırı getirilmeli acilen 4 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Lubnan modeli, ve Serv'deki maddenin soylenmesinden utanc duyuyorum.. nerelere vardi bu sacmalik.. koltukta kalalim, adb ve itraile kul olalim ile.. ulus devlet kimligi ve uniter yapi tartismalari ile sadece bolunuruz ya da lubnan oluruz.. utanc duyuyorum artik 3 5 isim ve yuce Turk milletinin icine dusuruldugu hallerden.. rezalet rezalet icinde.. kurtte olur cumhurbaskani laz da.. biz ona bakmayiz.. ama biri kurt biri su olacak dersen o olmaz iste...biz kendi akisimizla etnik ve mezhebi ayrim gozetmeyiz.. uniter yapi cok ciddi saldiri altinda.. sessiz kalmayin lutfen.. 2 1 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Bahçeli emmi ağzından çıkanı tartamaz oldun.. 0 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Adam dogru söylüyor agzı olan konuşuyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Parti, Bahçeli'nin "Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisinde el yükseltti - Son Dakika
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