DEM Parti\'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'teki siyasi partiler turu sonrasında açıklamalarda bulundu. İlke TV yayınına katılan Temelli, infaz düzenlemesinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'na gelmesini beklediklerini söyledi.

Temelli, bu teklifte yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacak bir düzenleme olacağını ifade etti.

"GERÇEK DÜZENLEME SONRAKİ PAKETLERDE YAPILACAK"

"Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok. İktidar maalesef böyle bir adımı atmadı" diyen Temelli, "Yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını söylediler" şeklinde konuştu.

"SADECE HASTALARA DAİR DÜZENLEME OLACAK"

Temelli, "Diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler. Pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Temelli, düzenlemenin bayram öncesi yasalaşma ihtimali olduğunu da söyledi.