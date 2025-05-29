DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

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DEM Parti\'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
29.05.2025 10:22
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DEM Parti\'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli katıldığı canlı yayında TBMM'ye sunulması beklenen infaz düzenlemesinin yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacağını söyledi. Temelli, infaz düzenlemesinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'na gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'teki siyasi partiler turu sonrasında açıklamalarda bulundu. İlke TV yayınına katılan Temelli, infaz düzenlemesinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'na gelmesini beklediklerini söyledi.

Temelli, bu teklifte yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacak bir düzenleme olacağını ifade etti.

"GERÇEK DÜZENLEME SONRAKİ PAKETLERDE YAPILACAK"

"Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok. İktidar maalesef böyle bir adımı atmadı" diyen Temelli, "Yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını söylediler" şeklinde konuştu.

"SADECE HASTALARA DAİR DÜZENLEME OLACAK"

Temelli, "Diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler. Pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Temelli, düzenlemenin bayram öncesi yasalaşma ihtimali olduğunu da söyledi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

DEM Partiden yapılan yazılı açıklamada AK Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. Bu çerçevede Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme, örgütün 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclisin üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi."

Açıklamada, DEM Partinin siyasi parti ziyaretlerini tamamladığı ve konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı bildirildi.

tbmm adalet komisyonu, Sezai Temelli, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Basar:
    tutuklunun hastası iyisi olmaz tutuklu tutukludur ister hasta olur ister olmaz cezası ne ise çeker bunun dışındaki tezler hukukla ve vicdanla eşitlikle bağdaşmaz 31 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    peki hasta tutuklunun sindurdugu hasta ettiği öldürdüğü yok ettiği Ocaklar ne olacak ? 26 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Yani Öcalan da bu sayede hasta ayağına serbest kalacak şimdiden de gerekli adımlar atılmış.BRAVo 22 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Tutuklu tutukludur hastası iyyisi olmaz bunun dışındaki tezler hukukla adaletle vicdanla eşitlikle bağdaşmaz birilerine özel yasa olmaz uygulamada suçlu suçunu çeker çıkar bunun dışındaki hareketler ard niyetli eylemlerdir 14 2 Yanıtla
  • Mehmet emin Kosker:
    Şimdi bunlara sorsan siyaset derler ama farklı partililer bunlarla otursa örgütle ittifak halindeler diye yırtınırlar... Allah yüzlerini gösterdi ya buna rağmen olumlu yorum yapanlara yazıklar olsun 15 0 Yanıtla
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